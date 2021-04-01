Dünyanın en büyük çay bardağı yapılıyor

Türkiye'de çayın yetiştirildiği Rize'de, 'Çay Çarşısı' projesi kapsamında 30 metre yüksekliğinde çay bardağı anıtı inşa ediliyor. 7 katlı çay bardağı anıtının içerisinde çay müzesi, çayın topraktan bardağa serüvenini anlatan 13D çay sineması ve seyir terası yer alacak. Dünyanın en büyük çay bardağı olacağı belirtilen anıt için Guinness Rekorlar Kitabı'na başvurulacak. Rize Ticaret Borsası Başkanı Mehmet Erdoğan "Türk çay kültürünün sembolü ince belli çay bardağını işlevsel bir duruma getirdik, daha şimdiden dikkat çekmeye başladı" dedi. DHA