Düzce’de zehir tacirlerine operasyon

Düzce İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı olan Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesine bağlı ekipler tarafından, uyuşturucu madde ticareti yaptıkları iddia edilen kişilere yönelik olarak 2 ayrı operasyon düzenlendi.

Düzce Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde gerçekleştirilen ilk operasyonda Körpeşler Mahallesinde 5 kişi gözaltın alındı. Şahısların üzerlerinde ve evlerinde yapılan aramalarda 900 gram metamfetamin maddesi, 1 hassas terazi, 1 9 mm ruhsatsız tabanca ve tabancaya ait 15 fişek ele geçirildi. Adliyeye sevk edilen 5 kişiden 2'si adli kontrol ile serbest kalırken,3'ü tutuklanarak cezaevine kondu. İkinci operasyonda ise Aziziye'de 4 kişi gözaltına alındı.

Gözaltına alınan 4 kişiden 3'ü uyuşturucu madde bulundurmak suçundan adli işlem yapıldıktan sonra serbest kalırken, 1 kişi uyuşturucu madde bulundurmak suçundan tutuklanarak cezaevine konuldu.