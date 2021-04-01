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Giriş Tarihi: 1.4.2021 16:51

’de zehir tacirlerine operasyon

ABBAS ÇAKAR
Düzce’de zehir tacirlerine operasyon

İl Emniyet Müdürlüğü tarafından, zehir tacirlerine yönelik olarak düzenlenen 2 ayrı operasyonda 9 kişi gözaltına alındı.    Adliyeye sevk edilen şahıslardan 4’ü tutuklandı.

Düzce İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı olan Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesine bağlı ekipler tarafından, uyuşturucu madde ticareti yaptıkları iddia edilen kişilere yönelik olarak 2 ayrı operasyon düzenlendi.

Düzce Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde gerçekleştirilen ilk operasyonda Körpeşler Mahallesinde 5 kişi gözaltın alındı. Şahısların üzerlerinde ve evlerinde yapılan aramalarda 900 gram metamfetamin maddesi, 1 hassas terazi, 1 9 mm ruhsatsız tabanca ve tabancaya ait 15 fişek ele geçirildi. Adliyeye sevk edilen 5 kişiden 2'si adli kontrol ile serbest kalırken,3'ü tutuklanarak cezaevine kondu. İkinci operasyonda ise Aziziye'de 4 kişi gözaltına alındı.

Gözaltına alınan 4 kişiden 3'ü uyuşturucu madde bulundurmak suçundan adli işlem yapıldıktan sonra serbest kalırken, 1 kişi uyuşturucu madde bulundurmak suçundan tutuklanarak cezaevine konuldu.

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Düzce’de zehir tacirlerine operasyon
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