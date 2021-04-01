Erzincan'da feci kaza: Üzerine kaynar süt döküldü!

Akılalmaz olay, dün Erzincan'da meydana geldi. Anne ve babası işe gitmek için 1 yaşındaki Yusuf Kadam'ı anneannesine bıraktı. Minik Yusuf, anneannesi ve babaannesi ile evde oyun oynadığı sırada anneanne Ayşe Bulut misafirlere kahve yapmak için mutfağa gitti.