Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Yaşam Haberleri Erzincan'da feci kaza: Üzerine kaynar süt döküldü!
Giriş Tarihi: 1.4.2021 09:01 Son Güncelleme: 1.4.2021 09:03

'da feci kaza: Üzerine kaynar döküldü!

İHA
Erzincan'da feci kaza: Üzerine kaynar süt döküldü!

’da akılalmaz bir olay yaşandı. 1 yaşındaki Yusuf, ocakta kaynayan sütün üzerine dökülmesi sonucu feci şekilde yandı. Erzurum Şehir Hastanesi'nde tedavi altına alınan minik yavrunun vücudunda ikinci derecede yanıklar meydana geldiği açıklandı. Bebeğin anneannesi ise ebeveynleri uyardı: Herkese ders olsun. Kimse çocuğunu yalnız bırakmasın...

Akılalmaz olay, dün Erzincan'da meydana geldi. Anne ve babası işe gitmek için 1 yaşındaki Yusuf Kadam'ı anneannesine bıraktı. Minik Yusuf, anneannesi ve babaannesi ile evde oyun oynadığı sırada anneanne Ayşe Bulut misafirlere kahve yapmak için mutfağa gitti.

Ocağın üzerine pişmesi için cezveyle süt koyan anneanne hazırlık yapmaya başladı. Babaannesinin yanından emekleyerek mutfağa gelen minik Yusuf fırının kapağıyla oynamaya başladı.

Oynadığı sırada ocak üstünde kaynayan süt minik Yusuf'un başından aşağıya döküldü. Yakınları tarafından minik Yusuf Erzincan Devlet Hastanesine kaldırıldı. Burada yapılan ilk müdahalenin ardından Yusuf, Erzurum Şehir Hastanesine sevk edilerek tedavi altına alındı. Minik Yusuf'un başında, boynunda, göğsünde ve kollarında ikinci derecede yanıklar olduğu belirlendi.

Üzerine kaynar süt dökülen 1 yaşındaki çocuk feci şekilde yandı | Video

"HERKESE DERS OLSUN, KİMSE ÇOCUĞUNU YALNIZ BIRAKMASIN"


Anneanne Ayşe Bulut, "Cezvede süt kaynarken Yusuf'ta ocağın oraya gelmiş. Ocağın kapağıyla oynarken süt üzerine döküldü. Kahve yapacaktım süt üzerine döküldü. Herkese ders olsun kimse çocuğunu yalnız bırakmasın" diye konuştu.


Küçük çocuğun Erzurum Şehir Hastanesi Yanık Tedavi Merkezinde tedavisi devam ediyor.

ARKADAŞINA GÖNDER
Erzincan'da feci kaza: Üzerine kaynar süt döküldü!
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA