Son dakika haberi: İstanbul'da şoke eden olay! Eşine 'yaşlandın' diyerek saldırdı, 4 yılla yargılanacak

İstanbul Ümraniye'de meydana gelen olayda iddiaya göre 36 yaşındaki C.A. isimli genç kadın, yaşlandığı için 18 yıllık eşi olan 45 yaşındaki İ.O. isimli kocası tarafından tehdit ve hakaretlere maruz bırakılarak darp edildi. Olaydan kısa bir süre önce ameliyat olan genç kadın, kocasının hakaret ve tehditlerine daha fazla dayanamadı.

YARDIM ÇIĞLIKLARINA POLİS KOŞTU

Eşinin yaşlandığını düşünerek bu yüzden çılgına dönem İ.O. isimli adam, 'Sen artık yaşlandın. Benim suçum seni bu kadar yaşattım. Seni öldüreceğim' şeklinde konuşarak eşine hakaretlerde bulundu. C.A. isimli genç kadına hakaret ve tehditler bulunan İ.O., sonrasında eşinin yüzüne tükürerek saldırmaya başladı. 36 yaşındaki C.A., çığlıklarla polisi arayarak yardım istedi. Genç kadın yaşananlardan sonra kocasından şikayetçi oldu.

YAŞLANDIĞI İÇİN ÖLÜMLE TEHDİT ETMİŞ

Kocası tarafından darp edilen C.A., emniyetteki ifadesinde eşiyle 18 yıldır evli olduklarını ve 3 çocukları bulunduğunu, evliliklerinin başından beri problemler yaşadıklarını, eşinin sürekli kendisine 'Sen artık yaşlandın, benim suçum seni bu kadar yaşattım, seni öldüreceğim' şeklinde konuştuğunu ve kendisini darp ettiğini, bir süredir ayrı yaşadıkları ve olay günü eşi İ.O.'nun kapıya gelerek yine tehdit ve hakaretler savurmaya başladığını anlattı.

'AMELİYAT OLDUN, İŞE YARAMAZSIN DİYEREK YÜZÜME TÜKÜRDÜ'

Genç kadın ifadesinin devamında "Eşim kapıya gelerek yumruklamaya başladı. 'Bu kapıyı açın yoksa ben size yapacağımı bilirim' diye tehditler savurdu. Ben kısa bir süre önce ameliyat oldum. Eşim bana sürekli 'Sen ameliyat oldun, artık bir işe yaramazsın.' diyerek yüzüme tükürüyordu" diyerek eşinden davacı ve şikayetçi olduğunu belirtti.

SUÇLAMALARI KABUL ETMEDİ

Şüpheli koca İ.O. ise emniyetteki ifadesinde eşiyle 2-3 aydır ayrı yaşadıklarını söyleyerek "Ben birkaç aydır eve gitmiyorum. Ben kesinlikle eşime hakaret etmedim. Onu darp etmedim. Ben olay günü oğlumlaydım. Oğlum eve gelmemi söyledi. Ben eve geldiğimde kapıyı yumruklayıp tehditler savurmadım. Eşim beni görünce polisi aramış" şeklinde konuşarak üzerine atılı suçları kabul etmediğini söyledi.

4 YILA KADAR HAPSİ İSTENİYOR

Meydana gelen olaya ilişkin başlatılan soruşturma kapsamında İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı şüpheli İ.O. hakkında 'Hakaret', 'Tehdit' suçlarından 4 yıla kadar hapis istemiyle iddianame düzenledi. Şüpheli adamın yargılanmasına önümüzdeki günlerde İstanbul Anadolu Asliye Ceza Mahkemesi'nde başlanacak.