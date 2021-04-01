Feci kazada baba-oğul yaşamını yitirdi

Mersin'de Mersinli Ahmet Bulvarı üzerinde Yılmaz Dal (48) yönetimindeki araç, otomobille çarpıştı. Dal'ın kullandığı otomobil kontrolden çıkarak takla attı. Hurdaya dönen otomobilden ağır yaralı olarak çıkarılan baba ve 11 yaşındaki oğlu Ali Altun, ambulansla hastaneye kaldırıldı. Yılmaz Dal ile oğlu hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Kazada diğer otomobil sürücüsünün olay yerinden kaçtığı, olayla ilgili soruşturmanın devam ettiği belirtildi. Isparta'nın Keçiborlu ilçesi Koçtepe mevkisinde de bir minibüsle hafif ticari araç çarpıştı. Kazada 3 kişi öldü, 8 kişi yaralandı. Şanlıurfa-Akçakale kara yolunda ise Mustafa B. yönetimindeki otomobil, başka bir otomobille çarpıştı. Feci kazada Süleyman Bütün, Mehmet Alpak, Hadi Alpak, İbrahim Alpak ile Ahmet Gün hayatını kaybetti. 1 kişi ağır yaralandı.