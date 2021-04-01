Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Yaşam Haberleri Gaziosmanpaşa’da miras için akrabalarına kurşun yağdırdı: 1 ölü 3 yaralı
Giriş Tarihi: 1.4.2021 23:06 Son Güncelleme: 1.4.2021 23:06

’da miras için akrabalarına kurşun yağdırdı: 1 ölü 3 yaralı

MUSTAFA BAKIRHAN MUSTAFA BAKIRHAN
BULUT YAMANDAĞ BULUT YAMANDAĞ
Gaziosmanpaşa’da miras için akrabalarına kurşun yağdırdı: 1 ölü 3 yaralı

’da 68 yaşındaki , aynı binada yaşayan ve miras sebebiyle tartıştığı ağabeyi ile ağabeyinin oğlu ve iki torununa kurşun yağdırdı. Olayda 1 kişi ölürken 3 kişi de yaralandı.

Olay, 19.30 sıralarında Gaziosmanpaşa Hürriyet Mahallesi 279'uncu Sokak'ta bulunan bir binada meydana geldi. İddiaya göre, Turan Özdemirel(68), aynı binada yaşayan yeğeni Kerim Özdemirel ile miras sebebiyle kavga etmeye başladı. Sokakta başlayan tartışma oturdukları dairede de devam etti. Tartışma sırasında Turan Özdemirel, yanında bulunan silahla ağabeyi Ramazan Özdemirel( 72), yeğeni Kerim ve yeğeninin çocukları Ömer ve Kerem Özdemirel'e kurşun yağdırdı.

BABA ÖLDÜ OĞLU AĞIR YARALI

Turan Özdemirel, olay yerinden kaçarken ihbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan yaralılar Ramazan, Kerim, Ömer ve Kerem Özdemirel, ambulansla hastaneye kaldırıldı. Hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen 72 yaşındaki Ramazan Özdemirel, kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Hastaneye kaldırılan yaralılardan durumu Kerim Özdemirel'in de durumunun ağır olduğu belirtildi.



KATİLİN YAKALANMASI İÇİN ÇALIŞMA BAŞLATILDI

Polis ekipleri sokağa güvenlik şeridi çekerken olay yeri inceleme ekipleri de cinayetin yaşandığı binada uzun süre inceleme yaptı. Polis ekipleri kaçan Turan Özdemirel'in yakalanması için çalışma başlattı.

ARKADAŞINA GÖNDER
Gaziosmanpaşa’da miras için akrabalarına kurşun yağdırdı: 1 ölü 3 yaralı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA