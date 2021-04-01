Gaziosmanpaşa’da miras için akrabalarına kurşun yağdırdı: 1 ölü 3 yaralı

Olay, 19.30 sıralarında Gaziosmanpaşa Hürriyet Mahallesi 279'uncu Sokak'ta bulunan bir binada meydana geldi. İddiaya göre, Turan Özdemirel(68), aynı binada yaşayan yeğeni Kerim Özdemirel ile miras sebebiyle kavga etmeye başladı. Sokakta başlayan tartışma oturdukları dairede de devam etti. Tartışma sırasında Turan Özdemirel, yanında bulunan silahla ağabeyi Ramazan Özdemirel( 72), yeğeni Kerim ve yeğeninin çocukları Ömer ve Kerem Özdemirel'e kurşun yağdırdı.



BABA ÖLDÜ OĞLU AĞIR YARALI



Turan Özdemirel, olay yerinden kaçarken ihbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan yaralılar Ramazan, Kerim, Ömer ve Kerem Özdemirel, ambulansla hastaneye kaldırıldı. Hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen 72 yaşındaki Ramazan Özdemirel, kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Hastaneye kaldırılan yaralılardan durumu Kerim Özdemirel'in de durumunun ağır olduğu belirtildi.





KATİLİN YAKALANMASI İÇİN ÇALIŞMA BAŞLATILDI



Polis ekipleri sokağa güvenlik şeridi çekerken olay yeri inceleme ekipleri de cinayetin yaşandığı binada uzun süre inceleme yaptı. Polis ekipleri kaçan Turan Özdemirel'in yakalanması için çalışma başlattı.