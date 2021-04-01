Gebze yüzme havuzunda sona doğru

Gebze'ye yeni bir spor tesisi daha kazandıracak olan Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, yeni sporcuların keşfedileceği yüzme havuzunun çalışmalarında sona doğru yaklaşıyor. Cumhuriyet Mahallesi'nde inşa edilen yüzme havuzunda çatı kaplaması işlerinde son rötuşlar yapılırken iç kısımdaki birçok imalat tamamlandı. Yanındaki spor salonu ile Gebze halkına hizmet verecek olan tesisin kısa süre içinde tamamen bitirilmesi planlanıyor. Çalışma dahilinde havuzun kenet çatı kaplaması büyük oranda tamamlandı. Proje dahilinde kapı ve pencereler takılırken tribün, 3 adet çok amaçlı salonun zemin kaplamaları, giriş saçağı ve çevre imalatlarına devam ediliyor. Ayrıca yapının içerisindeki havuzun seramik kaplamasına da başlandı.