Gölcük, e-belediyecilikte bir yeniliğe daha imza attı

Gölcük Belediye Başkanı Ali Yıldırım Sezer ile Gölcük Tapu Sicil Müdürü Erdal Kaymak arasında imzalanan protokol gereğince Gölcüklüler; Tapu Rayiç Bedel Sorgulamasını, Gölcük Belediyesi'ne gelmeden, hızlı ve kolay bir şekilde Gölcük Tapu Müdürlüğü'nde yapabilecek.

HIZLI VE KOLAY BİR ŞEKİLDE

Gölcük Belediye Başkanı Ali Yıldırım Sezer protokolün imzalanmasından sonra yaptığı açıklamada: "Gölcük Belediyesi olarak, birçok alanda faaliyette olan e-belediyecilik hizmetlerimize bir yenisini daha ekledik.Gölcük Tapu Sicil Müdürü Sayın Erdal Kaymak ile imzaladığımız protokol gereğince; Tapu Rayiç Bedel Sorgulamasını, hemşehrilerimiz belediyemize gelmeden, hızlı ve kolay bir şekilde Gölcük Tapu Müdürlüğü'nde yapabilecekler.Bu vesileyle; Gölcük Tapu Sicil Müdürlüğü'ne yeni atanan Sayın Erdal Kaymak'ı da tebrik ediyor, çalışmalarında başarılar diliyorum" dedi.