Görme engellilerin gönül gözüyle yaptıkları görenleri şaşırtıyor

Aydın Altınokta Körler Derneği işbirliğiyle Görsel Sanatlar Öğretmeni Begüm Tosun Akın tarafından verilen kurslarda, çamurdan heykel yapmayı öğrenen görme engelli vatandaşlar, dokunarak hissettikleri objeleri hayal güçlerini kullanarak adeta sanat eserine dönüştürüyorlar. Engellilerin yaptıkları eserlerin Engelliler Haftası kapsamında açılacak olan sergide Aydınlıların beğenisine sunulacağı belirtildi.Ücretsiz olarak verilen kurslarda, görme engelli bireylerin çok başarılı olduklarını ifade eden Görsel Sanatlar Öğretmeni Begüm Tosun Akın, proje aşaması hakkında bilgi verdi. Kurslara yaklaşık 2 ay önce başladıklarını belirten Akın; "Eşref Armağan'ın resim yapmasından çok etkilenmiştim. Bunu heykele dökmeliyim diye düşündüm ve bu kursu açmaya karar verdik. Altı Nokta Körler Derneği'ne bu projemiz ile gittik. Kısa zamanda kursumuzu açarak eğitimlerimize başladık. Şu anda 5 kişiyle projelerimizi ilerletiyoruz ama talep artıyor. Koronavirüs önlemlerini alarak, mesafe kurallarına uyarak çalışmalarımızı yapıyoruz ve öğrencilerimizle birebir iletişim kuruyoruz. Hepsi de çok başarılılar. Burada yaptığımız 3 boyutlu çalışmalarla onların hayal güçlerini canlandırmış oluyoruz. İlk etapta Aydın yöresine ait objelerin heykellerini yapıyorlar. Mayıs ayında da Engelliler Haftası'nda bu eserleri sergi düzenleyerek vatandaşların beğenisine sunacağız" dedi.Doğuştan görme engelli Türk ressam Eşref Armağan'ın kendilerine yol gösterici olduğunu ifade eden Altı Nokta Körler Derneği Aydın Şube Başkanı Bayram Özen ise, "Dünyada resim yapabilen tek engelli Eşref Armağan oldu. Biz bu yola çıkarken, neden bir Eşref Armağan Aydın'dan çıkmasın dedik. Burada görme engellilerin neler yapabileceğini göstermek istiyoruz. Bizim asıl amacımız, resim ve heykel yapabilen, sanatın her dalında kendisini gösterebilen görme engellilerin sayısını arttırmak. Bu kursumuzu da sergi ile taçlandıracağız ve yaptığımız eserleri orada sergileyeceğiz" dedi.