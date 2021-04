Gümüldür’de 'patates' plan yapmışlar

İzmir'in Menderes İlçesi'nde geçtiğimiz yıl ekim ayında yaşanan deprem sonrası birçok bina için yıkım kararı alındı. Ağırlıklı olarak Gümüldür'de bulunan hasarlı bina sahipleri yıkılan binalarının yerine yenisini yapmak istediyse de belediyeden "yıkılan yerlere yeni bina yapamazsınız" denildi. Arazilerin Büyükşehir imar planlarında "tarla" imarlı olduğunun ortaya çıkması üzerine eski Belediye Başkanı Bülent Soylu, "Menderes'te o dönem Gümüldür ve Özdere'de başkanlar 'patates' planlar ile ruhsat verip inşaatlar yaptırmışlar" dedi. Soylu, CHP'li Belediye Başkanı Kayalar'ın açıklamalarının suç duyurusu niteliğini taşıdığını söyledi.

80 EV İÇİN YIKIM KARARI

30 Ekim'de İzmir'de yaşanan deprem sonrasında Menderes İlçesi'ne bağlı Gümüldür Mahallesi'nde 80 ev için "hasarlı" raporu verildi. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı bir yandan rezerv konut alanı için araştırmalarını sürdürürken mağdur olan vatandaşlar ise evleri boşalttı. Evlerini yıkıp yeniden yapmak isteyen vatandaşlara arazilerin "tarım alanı" olduğu bu nedenle yenisini yapamayacakları belirtildi. İzmir Büyükşehir Belediyesi de aradan geçen süreçte plan çalışması yapmayınca vatandaş mağdur oldu.

TESPİT EDİLDİ

AK Partili Menderes eski Belediye Başkanı Bülent Soylu'dan konuya ilişkin çarpıcı açıklamalar geldi. İnternet üzerinden yayın yapan yerel bir televizyona konuşan Soylu, Menderes'in CHP'li Gümüldür ve Özdere eski belediye başkanlarının o dönemlerde "patates" tabir edilen sahte ve üst makamlar tarafından onaylanmamış imar planları yaparak vatandaşa inşaat ruhsatı ve oturma izinleri vermiş olduğunun tespit edildiğini açıkladı.

CİDDİ SIKINTILAR VAR

Soylu, "Gümüldür'de merkezden sahile inen cadde üzerinde imar anlamında ciddi sıkıntılar var. Benim başkanlığım döneminde bu sıkıntıdan yola çıkarak bakanlığa başvuru yaptık ve planlar üzerinde işaret kaydettirdik. Çevre Düzeni Planı olan 1/100 bin ölçekli planlar yapılırken burayı "konut alanı" olarak lekeledik. Daha önce Gümüldür Belde Belediyesi tarafından yapılan planlar İzmir Büyükşehir Belediyesi tarafından onaylatılmadığı için böyle bir sorun oluşuyor. Şu an orası tarım arazisi olarak gözüktüğü için de insanlar binasını yıkıp yeniden inşa edemiyor. Aynı sorun Özdere'de de var. Şu an orada inşaat yapılan alanlar imarsız olarak geçiyor. Bu sebeple şimdi yıkılan o binaların yerine yeni inşaatlar yapılamıyor. Menderes Belediye Başkanı Mustafa Kayalar bunu şimdi pankartlar yapıp halka duyurması gerekiyordu. Vatandaşa, 'sizin daha önceki belde belediye başkanınız (Bülent Rüzgar'ı kast ederek) patates imarlar yapıp Büyükşehir'e onaylatmadığı için siz şu an imarsızsınız' demesi gerekiyor. Bu aynı zamanda bir suç duyurusu olacaktır. Belediye başkanının bu konuda farklı değerlendirmelerini okuyoruz, görüyoruz. Yaptığı değerlendirmeler suç duyurusu niteliği taşıyor. Tabii o dönemki belediye de CHP'li olduğu için bunu yapamıyorlar. Ayrıca Menderes'in şu anda belediye yönetiminde başkan yardımcısı olarak görev yapan kişi (Gürsel Rüzgar'ı kast ederek) eski başkanın yeğenidir. Acaba bu yüzden mi bir şey söyleyemiyor ya da yapamıyorlar" ifadelerini kullandı.

İNSANLARA SIRT ÇEVRİLDİ!

Menderes'te sorunun kaynağının iyi tespit edilmeden çözümünün de imkansız olduğunu vurgulayan Soylu, "Biz zamanında çeşitli adımlar attık. İnsanların bir gün buralarda sorun yaşayacağını düşündüğümüz için bakanlığa başvurarak böyle bir adım attırdık. Deprem olalı tam 6 ay oldu, bu kadar zaman içinde bu planlar yapılırdı. Büyükşehir'e de götürülüp konu anlatılıp onay alınırdı. Bu insanlara neden sırt çevrildiğini ben hala anlamış değilim. Biz gerekli il+k adımı atmışız, sizin artık bu pişmiş işi bitirmeniz gerekiyor. Yine rezerv alan konusunda bir sürü hazine arazisi var, buralar için de adım atılabilir. Bu alanlar rezerv konut alanı ilan edilir, Bakanlık da hemen gerekli 5000'lik, 10000'lik planları onaylayarak Bayraklı'daki gibi sorun çözülebilir. Bu imarsız alanlar için de bu şekilde çözüm üretilebilir. Şu an o caddedeki konut alanları tarım arazisi olarak gözüküyor. Büyükşehir bunu onaylamazsa, Menderes'e iade edecek, Menderes Belediyesi de Bakanlığa gidecek, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı da onlara yardım edecek. Bu şikayet değildir, senin vatandaşın mağdur olmuş, evsiz kalmış, vatandaşına sahip çıkmaktır. Sen ona sahip çıkacaksın ki biz de buraya gelip böyle konuşamayacağız" diye konuştu.

İMARSIZLIK İZMİR'İN GENEL SORUNU

Menderes'te imar sorunu olduğunun altını çizen Soylu, "İnsanların imarlı alanlara yönlendirilmesi gerekiyor. İmarsızlık da İzmir'in genel anlamda bir sorunu, bu da insanları kaçak yapılaşmaya yönlendiriyor. İmar konusunu nüfusa ve yerleşim yerinin yapısına göre imarlaşması gerekiyor. Bu insanlar çadırda mı yaşayacak? Çözüm üretilmesi gerekiyor. Hobi bahçeleri ile ilgili gerekli yasal düzenlemeler yapıldı, ilgili kurumlar da gerekli adımları atacaklardır. Başkanın ne yapacağını da göreceğiz" dedi.