2021 Normalleşme takvimi ile halı sahalar açıldı mı, hangi illerde açıldı? Halı sahaların açıldığı iller belli oldu!

Halı sahaların açılma tarihi ile ilgili son günlerde sorgulamalar hız kazandı. Bilindiği gibi, corona virüsü salgını nedeni ile halı sahaların faaliyetleri geçici olarak durdurulmuştu. Sportif faaliyet yapmayı düşünen vatandaşlar da halı sahalar açıldı mı, hangi illerde açıldı, halı sahalar nerelerde açık sorularına yanıt aramaya başlamıştı. Pandemi döneminde koronavirüsün yayılmasına yönelik alınan kararlar neticesinde kapatılan işletmeler tekrardan faaliyete başlayacak. İşte 2021 halı sahaların açıldığı iller!
Corona virüs salgını nedeni ile geçici olarak faaliyetleri durdurulan halı sahaların açıldığı iller merak ediliyor. Son olarak maç tutkunları ve işletme sahipleri konuya yönelik araştırmalarına hız kazandırırken halı sahalar açıldı mı, hangi illerde açıldı soruları yanıt buldu.
İzmir'de, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) önlemleri kapsamında bazı kararlar alındı. Halı saha, yüzme havuzu gibi tesislerde ise girişlerde HES kodu uygulaması yapılacağı, seyirci, refakatçi ve misafirlerin alınmayacağı söz konusu tesislerin 09.00-19.00 arasında faaliyet göstereceği de karara bağlandı.
Toplantıda salgınla mücadele kapsamında yeni kararların alındığı belirtilen açıklamada, sivil toplum kuruluşları, kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları ve bunların üst kuruluşları ile birlikler ve kooperatifler tarafından düzenlenecek genel kurulların, kişilerin bir araya gelmesine neden olan her türlü etkinliklerin, kişi başına 8 metrekare alan bırakma ve aynı anda bulunabilecek azami kişi sayısı 300'ü geçmeyecek şekilde gerçekleşeceği bildirildi.
Nikah ve nikah merasimi şeklindeki düğünler ise kısıtlamanın olmadığı günlerde kişi başına 8 metrekare alan ayırmak ve katılımcı sayısı 50'yi geçmeyecek şekilde 1 saatle sınırlı olacağı kararlaştırılırken daha önceden 3 - 4 Nisan için gün alınan düğünlerin ise söz konusu kurallara uyulmak kaydıyla yapılabileceği aktarıldı.
Halı saha, yüzme havuzu gibi tesislerde ise girişlerde HES kodu uygulaması yapılacağı, seyirci, refakatçi ve misafirlerin alınmayacağı söz konusu tesislerin 09.00-19.00 arasında faaliyet göstereceği de karara bağlandı.
Öte yandan salgının bulaşmasında önemli bir kaynak olduğu tespit edilen aile ve akraba ziyaretleri gibi ev içi etkinliklerin sınırlanmasına yönelik bilgilendirme faaliyetlerine ağırlık verileceği vurgulandı.
Kocaeli'de internet kafe, bilardo salonu, hamam, sauna, halı saha, havuz gibi işletmeler valilik kararıyla hizmet vermeye başlayacak.
Pandemi döneminde koronavirüsün yayılmasına yönelik alınan kararlar neticesinde kapatılan işletmeler Kocaeli Valiliği'nin kararına göre tekrar hizmet vermeye başlayacak.
Bu kapsamda pandemi haritasında kırmızıya dönen Kocaeli'de internet kafe, spor ve bilardo salonları, hamam ve sauna salonları yüzde 50 kapasiteye uymak ve HES kodu sormak kaydıyla hafta içi 07.00 ile 19.00 arasında hizmet verebilecek.
Halı saha, yüzme havuzu gibi tesisler ise seyirci almamak ve HES kodu sormak kaydıyla hafta içi 09.00 ile 19.00 arası hizmet verebilecek.
İstanbul İl Umumi Hıfzıssıhha Meclisi tarafından alınan karara göre; HES koduyla birlikte seyirci-refakatçi-misafir alınmaması kaydıyla 09.00-19.00 saatleri arasında halı saha ve yüzme havuzları çalışabilecek.
Corona virüs önlemleri kapsamında kapatılan İstanbul'daki halı saha ve yüzme havuzları faaliyetlerine devam edebilecek.
İstanbul İl Umumi Hıfzıssıhha Meclisi tarafından yapılan açıklama şöyle;
''İlimizde daha önce faaliyeti durdurulan halı saha, yüzme havuzu vb. tesislerin girişlerde HES kodu kullanılması ve seyirci, refakatçi, misafir alınmaması kaydıyla 09.00-19.00 saatleri arasında çalışabilmelerine karar verilmiştir''