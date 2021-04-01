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Giriş Tarihi: 1.4.2021 18:22

Hayat sigortası tartışmasında önemli karar! Kredi çekerken zorunlu hayat sigortasını iptal ettirdi

Yunus Emre KAVAK Yunus Emre KAVAK
Hayat sigortası tartışmasında önemli karar! Kredi çekerken zorunlu hayat sigortasını iptal ettirdi

'da Muhasebecilik yapan İ. F.K. geçtiğimiz yıl Eylül ayında özel bir bankadan 100 bin liralık ihtiyaç kredisi çekti. Kredi işlemleri yapılırken banka kanalı üzerinden kendisinin açıkça onayı olmadan bir de hayat sigortası yapıldı ve Bin 591 lira kendisinden tahsil edildi. Kredi çektikten 30 gün sonra bankadan bu sigortanın iptalini isteyen İ.F.K.'nın isteği reddedilince Tüketici Mahkemesine başvurdu. Mahkeme hayat sigortasının İ.F.K.'nın açık onayı olmadan yapıldığına karar verdi ve paranın iadesini talep etti. Bankanın karara itiraz ettiğini söyleyen Avukat ; "Karar değişmedi, müvekkilimden aldıkları bin 591 lirayı iade edecekler. Bu kredi çekenler için emsal niteliğinde bir karar" dedi.

Muhasebecilik yapan İ.F.K. geçtiğimiz yıl 14 Eylül'de özel bir bankadan 100 bin liralık ihtiyaç kredisi çekti. Bu kredi işlemleri sırasında banka İ.F.K.nın açıkça onayı olmadan hayat poliçesi hazırladı. Poliçeye göre İ.F.K.'den bin 591 lira para alındı. İ.F.K. kredi çektikten sonra aradan 30 gün geçmeden bankaya gidip bu sigortanın kendisi onayı olmadan yapıldığını ve iptal edilmesi gerektiğini söyledi. Ancak banka bu itirazını kabul etmedi. Bunun üzerine Tüketici Mahkemesine başvuran İ.F.K. Kredi çekerken bu poliçeyi açık onayı olmadan aldığını söyledi.

Tüketici mahkemesi bu şekilde ihtiyaç kredisi kullanacak kişilere müjde sayılacak bir karara imza attı ve İ.F.K. davayı kazandı. Avukat Cansu Bektaşlı; "Emsal niteliğinde olan bu karar ile hayat poliçesinden alınan bin 591 lira tekrar bize iade edilecek. Bu kredi çekecekler içinde önemli bir karar. Özellikle açık onay ve imzası olmadan satılan hayat sigortalarının iptalinde bu karar çok önemli. Banka karara itiraz etse de o itirazı da reddedildi ve karar bizim lehimize oldu" dedi.

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Hayat sigortası tartışmasında önemli karar! Kredi çekerken zorunlu hayat sigortasını iptal ettirdi
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