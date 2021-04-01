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Giriş Tarihi: 1.4.2021

İki gün oturduğu eve yıkım kararı çıktı

OĞUZ BAL
İki gün oturduğu eve yıkım kararı çıktı
Rize'nin İkizdere ilçesi Ayvalık köyünde geçtiğimiz hafta meydana gelen heyelan nedeniyle Tozkoparan ailesi ve 2 akrabasının evi zarar gördü. AFAD Rize İl Müdürlüğü tarafından yapılan incelemeler sonrası bölgede zarar gören ve evine taşınalı 2 gün olan Ömer Tozkoparan'a ait ev ile 2 akrabasının evinde risk oluşturduğu için "Oturulamaz" kararı verildi. Yapılan çalışmalar sonucunda alt kısmındaki kayalar kayarak boşalan Tozkoparan'a ait 3 katlı ev hakkında yıkım kararı çıkarken 2 akrabasının evi hakkında ise yıkım gerçekleşene kadar oluşacak risklerden dolayı tahliye kararı alındı.
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İki gün oturduğu eve yıkım kararı çıktı
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