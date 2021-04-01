İki gün oturduğu eve yıkım kararı çıktı

Rize'nin İkizdere ilçesi Ayvalık köyünde geçtiğimiz hafta meydana gelen heyelan nedeniyle Tozkoparan ailesi ve 2 akrabasının evi zarar gördü. AFAD Rize İl Müdürlüğü tarafından yapılan incelemeler sonrası bölgede zarar gören ve evine taşınalı 2 gün olan Ömer Tozkoparan'a ait ev ile 2 akrabasının evinde risk oluşturduğu için "Oturulamaz" kararı verildi. Yapılan çalışmalar sonucunda alt kısmındaki kayalar kayarak boşalan Tozkoparan'a ait 3 katlı ev hakkında yıkım kararı çıkarken 2 akrabasının evi hakkında ise yıkım gerçekleşene kadar oluşacak risklerden dolayı tahliye kararı alındı.