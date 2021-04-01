İnfial yarattılar sonra özür dilediler

Adana'da 18 Mart'ta Yurt Mahallesi'nde yaşanan olayda iddiaya göre Anıl H.'nin boğazına bıçak dayayan Kemal A., 'Ceren gelir misin' dedirterek video çekip, genç kıza gönderdi. Kemal A.'dan korkup saklandığı öne sürülen Ceren isimli genç kız, polis ekiplerinden yardım istedi. Kemal A., 25 Mart'ta gözaltına alındı. Polis, eski sevgili ve görüntülerdeki Anıl H.'nin de bilgisine başvurmak için emniyete çağırdı. Görüntülerin kurgu olduğunu öne süren Kemal A., serbest bırakıldı. Kız ile görüntülerdeki arkadaşı Anıl H. de Kemal A.'dan şikayetçi olmadı.

BİRLİKTE VİDEO ÇEKTİLER

Sosyal medyada paylaşılan görüntüler, infial yarattı. Anıl H., Kemal A. biraraya gelip görüntülerin kurgu olduğunu söyledikten sonra yeni bir görüntü çektiler. Görüntülerde Anıl H., "Merhaba, bugün 1 Nisan saat 08.50 ve şu anda sabahın en erken saatlerinde Kemal'i yanıma çağırdım. Videonun gerçek olmadığını, tehdit altında olmadığımı anlatmak ve bunu da kanıtlamak için video çekeceğim diye söylemiştim. Tehdit altında değilim, zorla burada değilim. Hatta kendisini ben çağırdım evime. Bu 1 aylık mesele zaten, kapandı, bitti. İfadeler verildi, her şey yapıldı. Bununla ilgili gereken yapıldı. Şu anda bununla ilgili hiçbir sıkıntı yok" dedi.

ÖZÜR DİLİYORUZ

Anıl H.'nin ardından konuşan Kemal A. ise, "Öncelikle tüm Türkiye'den özür diliyorum. Orada ağzımdan Allah cümlesi çıktığı için hepinizden çok özür diliyorum. Bunun için çok pişmanım. Anıl zaten benim kardeşim. Bunlar sadece kurgu. Biz bir oyun yapalım dedik, oyun da bir şaka. Ne olduysa anlamadık ama gerçekten tüm Türkiye'den özür diliyorum" ifadelerini kullandı.