İnsanlık sınırı

Ege Denizi'nde düzensiz göçmenlere Yunan zulmü artarak devam ediyor. Yunan Sahil Güvenlik unsurları, insan hakları ve uluslararası hukuk kurallarını hiçe sayarak göçmenleri demir çubuklarla botlarını patlatıp acımasızca Türk karasularına itiyor. Boğulma riski geçiren göçmenlere şefkat eli yine Türk Sahil Güvenlik ekipleri tarafından uzatılıyor. Denizden kurtarılan düzensiz göçmenler Türk Sahil Güvenlik ekipleri tarafından limana ulaştırılıyor. Acil tıbbi yardıma ihtiyacı olanlara müdahale ediliyor. Yiyecek, giyecek, battaniye gibi insani temel ihtiyaçları karşılanıyor. Sahil Güvenlik Komutanlığı'nın rakamlarına göre 2020'de geri itme olayları dahil olmak üzere denizlerde 20 bin 380 kişinin hayatı kurtarıldı.Geçtiğimiz günlerde Midilli Adası'nı ziyaret eden Avrupa Birliği (AB) İçişleri Komiseri Ylva Johansson, Yunan tarafına sığınmacıları geri ittikleri için tepki koyarak Birleşmiş Milletler (BM) Mülteciler Yüksek Komiserliği'nin raporunu hatırlatmış ve bu konuda soruşturma açılmasını talep etmişti. SABAH'a konuşan güvenlik kaynakları, Yunanistan Sahil Güvenlik birimlerinin yakaladığı göçmenleri darp edip eşyalarını aldığını, botları durdurup benzin bidonunu alarak düzensiz göçmenleri denizin ortasında bıraktıklarını, zaman zaman göçmenlerin ellerini plastik kelepçeyle bağlayıp ölüme sürüklediğini anlattı.