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Giriş Tarihi: 1.4.2021 09:38 Son Güncelleme: 1.4.2021 09:45

'nda dehşet anları! Trafikte böyle terör estirdi!

DHA
İstanbul Beyoğlu'nda dehşet anları! Trafikte böyle terör estirdi!

haberler: 'nda korku dolu anlar yaşandı. Bir trafik magandası, durdurup tartıştığı sürücüyü dövmeye başladı. O anlar kameralara saniye saniye yansıdı. İşte son dakika haberinin detayları...

Dehşet verici olay, Beyoğlu Piyalepaşa Bulvarı üzerinde sabah saatlerinde meydana geldi. İddialara göre, Kasımpaşa istikametine giden iki sürücü arasında trafikte yol verme tartışması çıktı.

Tartışmanın büyümesi üzerine şoförün yanında oturan kişi, diğer sürücüyü durdurarak darp etti. Sürücüyü otomobilinden indirmek isteyen maganda, onu dışarı çekse de bunu başaramadı.

SON DAKİKA: İstanbul Beyoğlu'da trafik magandası dehşeti kamerada... Tekme tokat dövdü!

Akan trafiğin arasında ardı ardına sürücüye yumruk ve tekme ile saldırdı. O anlar ise kameralar tarafından kaydedildi.

Trafik magandasından kurtulan otomobil sürücüsü, gaza basarak olay yerinden ayrıldı.

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İstanbul Beyoğlu'nda dehşet anları! Trafikte böyle terör estirdi!
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