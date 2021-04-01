İtalya'da koronavirüs nedeniyle son 24 saatte 501 kişi hayatını kaybetti

İlk olarak Aralık 2019'da Çin'in Hubei eyaletine bağlı Vuhan kentinde ortaya çıkan ve kısa sürede tüm dünyayı etkisi altına alan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınından en çok etkilenen ülkeler arasında yer alan İtalya'da bilanço ağırlaşıyor.

23 BİN 439 YENİ VAKA TESPİT EDİLDİ

İtalya Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, son 24 saatte 356 bin 85 koronavirüs testi yapıldığı ve 23 bin 649 yeni vaka tespit edildiği belirtilerek, toplam vaka sayısının 3 milyon 607 bin 83'e ulaştığı kaydedildi. Sağlık Bakanlığı, son 24 saatte 501 kişinin salgın nedeniyle hayatını kaybettiğini, Kovid-19 kaynaklı toplam can kaybının da 109 bin 847'ye yükseldiğini açıkladı. Bakanlık, son 24 saatte 20 bin 712 kişinin iyileştiğini ve aktif Kovid-19 hastası sayısının 563 bin 479'a olduğunu belirtti.

YOĞUN BAKIMDAKİ HASTA SAYISI AZALDI

Yoğun bakımdaki Kovid-19 hastalarının sayısı ise 29 kişi azalarak 3 bin 681'e geriledi. İtalya'da bugüne kadar 10 milyon 324 bin 127 doz Kovid-19 aşısı uygulanırken, 3 milyon 237 bin 582 kişiye ise aşının her iki dozu yapıldı.