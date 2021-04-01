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Giriş Tarihi: 1.4.2021 17:23

İzinsiz kazı yapanlar suçüstü yakalandı

Metin HARIKÇI Metin HARIKÇI
İzinsiz kazı yapanlar suçüstü yakalandı

’ın Besni ilçesi Çamlıca köyünde izinsin kazı yapan üç kişi jandarma tarafından suç üstü yakalandı.

Konuyla ilgili Adıyaman Valiliğinden yapılan açıklamada; "Adıyaman İl Jandarma Komutanlığınca bir haberin değerlendirilmesi ile yapılan titiz çalışma sonucunda 31 Mart 2021 günü sıralarında Adıyaman Besni Çamlıca köyünde izinsiz kazı yapan A.Ş., M.Ş. ve F.Y. isimli şahıslar kazı yaptıkları alanda suç üstü yakalanmış, kazı alanında yapılan aramada 1 adet dedektör, 1 adet kazma, 1 adet kürek , 1 adet manivela ele geçirilmiştir. Şüpheliler ile ilgili adli işlemler yetkili makamlar kontrolünde devam etmektedir." Şeklinde ifade edildi

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İzinsiz kazı yapanlar suçüstü yakalandı
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