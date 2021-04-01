İzmit Körfezi’nde balıkçı oltasına camgöz köpekbalığı takıldı

Kocaeli'de İzmit Körfezi'nde balık tutan balıkçılar, oltalarına takılan köpek balığını görünce büyük şaşkınlık yaşadı. Yapılan çalışmalarla temizlenen ve son dönemde balık popülasyonunda büyük artış yaşanan İzmit Körfezi'nde avlanan balıkçıların oltalarına camgöz cinsi köpek balığı takıldı. Balıkçılar, İzmit Körfezi'nde ilk kez rastladıkları köpek balığını cep telefonu ile görüntüledikten sonra tekrar denize saldı.Camgöz cinsi köpek balığının İzmit Körfezi'ne bir balık sürüsünü takip ederek geldiği tahmin ediliyor. Son dönemde sayılarında büyük ölçüde azalma olduğu öğrenilen türün, insanlara zarar vermediği belirtildi.