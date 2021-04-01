Kaçak çalışan diş kliniğine baskın

Yalova'da kaçak çalıştırıldığı tespit edilen bir diş kliniğine baskın yapıldı. Yapılan baskında Suriye uyruklun olan S.A.A, içeride bulunan yabancı uyruklu bir müşteriye diş tedavisi uyguladığı sırada suçüstü yakalandı.

Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince uzun süreli takip ve izlemeler sonucu Kazım Karabekir Mahallesi Lale Sokak üzerinde bir binada kaçak diş kliniği tespit edildi Özellikle yabancı uyruklu şahıslara hizmet verdiği belirlenen kliniğe, KOM Şube Müdürlüğünce baskın düzenlendi. Yapılan operasyonda, halkın sağlığı açısından büyük tehlike arz eden ve sıhhi koşullardan yoksun olan iş yerini işleten Suriye uyruklu S. A. A, yabancı uyruklu vatandaşlara diş tedavisi yaptığı esnada suçüstü yakalanarak gözaltına alındı. Kaçak diş kliniği Yalova İl Sağlık Müdürlüğü ve Belediye görevlilerince mühürlendi.