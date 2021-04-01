Kalaşnikoflu saldırganlar tutuklandı

Adana merkez Seyhan ilçesine bağlı Bahçelievler Mahallesi'nde meydana gelen olayda 2 kişi, bir eve kalaşnikof tüfek ve tabancayla ateş açarak, kaçtı. Narlıca Mahallesi'nin ara sokaklarında şüphelilere rastlayan polis, 'dur' ihtarında bulundu. Yaya olarak kaçmaya çalışan şüpheliler, ellerindeki silahları ve çok sayıda tabanca mermisini park halindeki bir otomobilin altına atıp, izlerini kaybettirmek istedi.

Şüpheliler, Seyhan Devriye Grup Amirliği'ne bağlı polislerce yakalandı. Şüphelilerin üzerinden şarjör ve çok sayıda mermi ele geçirildi. Polis otomobilin altında şarjör takılı vaziyette kalaşnikof tüfek ve tabanca bulundu. S.A. ile C.A. oldukları belirlenen şüpheliler, uzun namlulu silahın kendilerine ait olmadığını, sadece tabancayla havaya ateş açtıklarını söyledi.

Şüphelilerin olay günü husumetli olduklarını iddia ettikleri H.D.'nin evine ateş ettiklerini söylediği öğrenildi. İfadelerinde, H.D.'nin daha önce arkadaşlarını yaraladığını öne süren şüpheliler, kendilerini de tehdit ettiğini iddia etti. Adliyeye sevk edilen 2 şüpheli tutuklandı.