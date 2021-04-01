SON DAKİKA HABERİ: Başakşehir'de silahlı kavgada 2 kişi öldürülmüştü! Kanlı çatışmanın sebebi 2 milyon liralık gayrimenkul satışıymış

Başakşehir, Bahçeşehir'de yaşanan olay saat 17.30 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre, yabancı uyruklu 8 kişi aralarındaki alacak meselesini konuşmak için bir araya geldi. Gürcü, Rus, Azerbaycan ve Suriye uyruklu grup üyeleri önce bir süre konuştu. Daha sonra ise iki gurup arasında tartışma yaşandı. Daha sonra ise silahlarını çeken iki grup üyeleri arasında çatışma yaşandı.

Olayda Azerbaycan uyruklu R. R. ve Çeçen uyruklu K. Y. (40) olay yerinde hayatını kaybetti. Saldırıda yaralanan Rus uyruklu Zurab N.(36) ve Mohammed Y.(30) yaralandı. Zurab N'nin hayati tehlikesinin olduğu öğrenildi.

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Ölen Khasan Yusupov

Polis ekiplerinin ilk belirlemelerine göre silahlı kavganın, aralarında alacak-verecek meselesinden husumet bulunduğu iddia edilen Gürcistan ve Çeçenistan uyruklu iki grup üyeleri arasında çıktığını ve saldırganların yabancı plakalı bir otomobille olay yerinden uzaklaştıklarını tespit etti. Olay yerinde giden ekipler, 2'si Rus biri Çeçen 3 şüpheliyi gözaltına alındı. Olay yerinde 4 tabanca ve 30 boş kovan bulundu. Saldırı sonrasında olay yerinden kaçan 4 şüphelinin ise arandığı belirtildi.

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2 MİLYONLUK ALACAK VERECEK MESELESİ

Olayla ilgili polis ekiplerinin yaptığı çalışmada, olayın sebebinin alacak verecek kaynaklı olduğu öne sürüldü. İddiaya göre, iki grup arasında gayrimenkul satışından kaynaklanan anlaşmazlık vardı. Gürcü grup arasındaki bir kişi satın aldığı gayrimenkulle ilgili 2 milyon ödemeyi eksik yaptığı iddia edilirken, karşı tarafın paralarını istediği öne sürüldü.