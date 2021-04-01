Kanuni portresi 4 milyon liraya satıldı

İngiltere'demüzayede evi Sotheby's'in yaptığı açık artırmada 16. yüzyıla ait Kanuni Sultan Süleyman'ın portresi, 350 bin sterline (4 milyon TL) satıldı. "İslam Dünyası ve Hindistan Sanatları" başlıklı 183 eserden oluşan koleksiyonun 58. sırasındaki Kanuni portresi, 60 bin sterlinden (691 bin TL) satışa sunuldu. Verilen tekliflerle fiyatı artan eser, 350 bin sterline (4 milyon TL) alıcı buldu.Kendisi 22.7'ye 17.5 cm, bakır çerçevesiyle beraber de 44.5'ye 39.8 cm boyutlarında olan portre, Kanuni'yi 43 yaşındayken gösteriyor. Portrenin padişahın Irak'ta Safevileri ve Preveze Deniz Zaferi'nde Haçlı donanmasını mağlup etmesi sonrası gücünün zirvesinde olduğu bir dönemde yapıldığı değerlendiriliyor. Eserin, biri Medici ailesi için yapılan ve şu anda Floransa'daki Uffizi Galerisi'nde, diğeri de Avusturya Habsburg Arşidükü 2. Ferdinand için kopyalanan ve Viyana Sanat Tarihi Müzesi'nde bulunan iki ayrı Kanuni portresiyle ilişkili olduğu değerlendiriliyor. Osmanlı ve Venedikliler arasındaki sanat alışverişine de ışık tutacağı düşünülen portre, 19. yüzyıldan bu yana Fransız bir aileye ait özel koleksiyondaydı. Satın alan kişi veya kurumun ismi henüz açıklanmadı. Alıcı, vergileriyle beraber 438 bin sterlin (yaklaşık 5 milyon TL) ödeyecek. Sergide Kanuni'nin kızı Mihrimah Sultan'ın 17. yüzyılda yapılan portresi de 60 bin sterline (691 bin TL) satıldı.