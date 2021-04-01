‘Karslı Güvenler’ Çetesine operasyon! 17 şüpheliden 3’ü tutuklandı!

İstanbul merkezli 2 ilde 30 adrese eş zamanlı Karslı Güvenler olarak bilinen organize suç örgütüne 3 gün önce operasyon düzenlenmişti. Operasyonlarda çete lideri C.G. başta olmak üzere 17 kişi gözaltına alınırken, baskınlarda, 6 silah, çok sayıda fişek, 2 balistik yelek ve çok sayıda çek, senet, çetele ve sözleşme ele geçirilmişti. Baskın anları kameralarca görüntülenirken, ele geçirilenler İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nde sergilenmişti.

3 ŞÜPHELİYE TUTUKLAMA KARARI

İstanbul Anadolu Nöbetçi Sulh Ceza Mahkemesi, sorgularının ardından şüpheliler Baran Güven, Cemil Güven ve Yılmaz Güven'in 'Başkasını bir malı teslimi veya malın alınmasına karşı koymamaya mecbur kılmak suretiyle yağma', 'İzinsiz olarak ateşli silah ve mermileri ülkeye sokma, imal etme, nakletme ve satma' ve 'Silahla yağma' suçlarından tutuklanmasına karar verdi.

10 ŞÜPHELİ ADLİ KONTROLLE SERBEST

Sorgularının ardından mahkeme. 10 şüphelinin 'Ateşli silah ve mermileri ülkeye sokma, imal etme, nakletme ve satma' ve 'Başkasını bir malı teslimi veya malın alınmasına karşı koymamaya mecbur kılmak suretiyle yağma', 'Kumar oynanması için yer ve imkan sağlama' suçlarından adli kontrolle serbest bırakılmasına karar verdi.