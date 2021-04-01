Katliam gibi kazada ölen 5 kişi defnedildi

Şanlıurfa-Akçakale karayolunun 20'nci kilometresinde meydana gelen kazada Mustafa B. yönetimindeki otomobil ile sürücüsü henüz öğrenilemeyen başka bir otomobil çarpışmış, kazada hurdaya dönen araçlardaki Mustafa B, Süleyman Bütün, Mehmet Alpak, Hadi Alpak, İbrahim Alpak ile Ahmet Gün yaralanmıştı.

Ambulanslarla Şanlıurfa Eğitim ve Araştırma Hastanesi ile Mehmet Akif İnan Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan yaralılardan Süleyman Bütün, Mehmet Alpak, Hadi Alpak, İbrahim Alpak ve Ahmet Gün hayatını kaybetmişti.

Hayatını kaybeden 5 kişi Mehmet Akif İnan Eğitim ve Araştırma Hastanesi morgundan alınarak ailelerine teslim edildi. Mehmet Alpak, Hadi Alpak, İbrahim Alpak Uğurlu mahallesinde, Sülayman Bütün İmam Bakır mahallesinde, Ahmet Gün ise Hayati Harran mahalselsinde defnedildi.

Diğer yaralının sağlık durumunun ise ağır olduğu öğrenildi.