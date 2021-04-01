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Giriş Tarihi: 1.4.2021 11:14

Katliam gibi kazada ölen 5 kişi defnedildi

MEHMET YILDIRIM MEHMET YILDIRIM
Katliam gibi kazada ölen 5 kişi defnedildi

'da iki otomobilin kafa kafaya çarpıştığı kazada hayatını kaybeden 5 kişi cenazeleri defnedildi.

Şanlıurfa-Akçakale karayolunun 20'nci kilometresinde meydana gelen kazada Mustafa B. yönetimindeki otomobil ile sürücüsü henüz öğrenilemeyen başka bir otomobil çarpışmış, kazada hurdaya dönen araçlardaki Mustafa B, Süleyman Bütün, Mehmet Alpak, Hadi Alpak, İbrahim Alpak ile Ahmet Gün yaralanmıştı.

Ambulanslarla Şanlıurfa Eğitim ve Araştırma Hastanesi ile Mehmet Akif İnan Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan yaralılardan Süleyman Bütün, Mehmet Alpak, Hadi Alpak, İbrahim Alpak ve Ahmet Gün hayatını kaybetmişti.

Hayatını kaybeden 5 kişi Mehmet Akif İnan Eğitim ve Araştırma Hastanesi morgundan alınarak ailelerine teslim edildi. Mehmet Alpak, Hadi Alpak, İbrahim Alpak Uğurlu mahallesinde, Sülayman Bütün İmam Bakır mahallesinde, Ahmet Gün ise Hayati Harran mahalselsinde defnedildi.

Diğer yaralının sağlık durumunun ise ağır olduğu öğrenildi.

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Katliam gibi kazada ölen 5 kişi defnedildi
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