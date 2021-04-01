Kayapınar Belediyesi harabe yapıyı Bilgi Evine dönüştürdü

Kayapınar Kaymakamı ve Belediye Başkanı Ünal Koç, Eğitim Dostu Belediye olarak, ilçe genelindeki atıl ve harabe halde bulunan yapıları eğitime kazandırdıklarını ifade ederek, "Bilgi Evi'nde, yeterince imkan bulamayan öğrencilerimize daha çok imkan sunarak bilgiye kolay ulaşım imkanı sağladık. Eğitime desteklerimiz her zaman devam edecektir" diye konuştu.

Kayapınar Belediyesi, Medya mahallesinde yıllardır atıl ve harabe halinde bulunan bir yapıyı kısa bir süre içerisinde yaptığı onarım ve restorasyon çalışması ile Bilgi Evi'ne dönüştürdü. Gençlerin bilgiye ulaşımını kolaylaştırmak amacıyla yapılan Diyarbakır'ın yetiştirdiği fikir adamı Ali Emiri adı verilen Bilgi Evi'nin açılışı yapıldı.

Açılış törenine Kayapınar Kaymakamı ve Belediye Başkanı Ünal Koç, Belediye Başkan Yardımcısı Cihad Kayhan, İlçe Müftüsü İhsan Mesut Aktaş ve çok sayıda öğrenci ve veli katıldı.

İlçe Müftüsü Aktaş'ın okuduğu duanın ardından Kayapınar Kaymakamı ve Belediye Başkanı Ünal Koç, açılışı bilgi evinde öğrenim gören öğrencilere yaptırdı. Açılışın ardından Başkan Koç ve beraberindekiler bilgi evini gezerek, öğrencilere kitap hediye etti. Ali Emiri Bilgi evinde, LGS kurslarının yanı sıra AYT-TYT Öğrencilerine de yüz yüze soru çözümü ve ders veriliyor. Yine Bilgi evinde Kütüphanede yer alıyor.

AMAÇ ÖĞRENCİLERİMİZİN BİLGİYE KOLAY ULAŞMASINI SAĞLAMAK

Kayapınar Kaymakamı ve Belediye Başkanı Ünal Koç, proje ve hizmetlerinde her zaman halkın ve muhtarların görüşlerine başvurduklarını ifade ederek, "Medya Mahallemizde tespit ettiğimiz harabe ve atıl durumdaki bir yapıyı neden eğitime kazandırılmayalım diye düşündük. Hemen gerekli birimlerimize talimat vererek, oranın Bilgi evine dönüştürülmesini istedik. Mahalle sakinlerinin de bu yapının eğitime kazandırılmasına yönelik talepleri de olmuştu. Bizde bu yapıyı en kısa sürede eğitime kazandırdık. Çok da güzel oldu. Şimdi yüzlerce öğrencimiz bu yapıda eğitim alıyor. Amacımız öğrencilerimizin rahat çalışma imkanlarına kavuşmasıdır" diye konuştu.