‘Kızımın gözleri artık başkasına ışık olacak’

İzmir'de 5 aylık hamile olan ve birlikte yaşadığı Anıl Yolum tarafından öldürülen 17 yaşındaki Sezen Ünlü'nün babası Serdar Ünlü, kızının mezarını ziyaret edip gözyaşı döktü. Vasiyeti üzerine kızının kornealarını bağışlayan baba Ünlü, "Kızımı kendi ellerimle gömdüm. Kızımın gözlerini bağışladık. Bana, 'Baba, eğer ben ölürsem benim organlarımı bağışlayın' diye vasiyeti var kızımın. İnşallah kızımın gözleriyle başkaları görür dünyayı, kızım göremedi bari başkaları görsün. Başkalarına ışık olsun. İnşallah cennette yatar" dedi. Kızının hayat dolu bir insan olduğunu söyleyen Ünlü, "Çevresindeki herkes tarafından sevilirdi. Annesiz büyüdü. Onu halası büyüttü. Ancak derdini anlatmayan bir insandı. Kızım anne şefkati görmedi ama halası onun annesi oldu. Hiçbir zaman şikâyetçi olmadı. Benim kızım okuyordu, sağlık meslek lisesine gidiyordu. Hemşire olup, hastalara bakacaktı. Devlete, millete faydalı bir insan olacaktı. Olmadı" diye konuştu.