Kocaeli'de 16 yıldır saklanan 'hayalet' hırsıza jandarmadan şok operasyon

17 YILDIR RESMİ İŞLEM YAPTIRMIYOR

Aynı zaman yapılan araştırmada, şüphelinin 'hayalet' lakabıyla tanındığı, 2004 yılından bu yana hiçbir şekilde kimlik kullanmadığı ve herhangi bir kurumda resmi işlem yaptırmadığı belirlendi. Kandıra'da faaliyet gösteren bir işletmede zanlının kayıt dışı çalıştığını tespit eden Kocaeli İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, şüpheli S.Y'i düzenledikleri operasyon neticesinde yakaladı.

İşlemleri tamamlanan şüpheli, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine teslim edildi.