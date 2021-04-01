Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Yaşam Haberleri Kocaeli'de 16 yıldır saklanan 'hayalet' hırsıza jandarmadan şok operasyon
Giriş Tarihi: 1.4.2021 18:09 Son Güncelleme: 1.4.2021 18:36

'de 16 yıldır saklanan 'hayalet' hırsıza jandarmadan şok operasyon

Kocaeli'de 16 yıldır saklanan 'hayalet' hırsıza jandarmadan şok operasyon

'de, hakkında birçok suç kaydı bulunan ve 'Hayalet' lakabı verilen şüpheli, jandarmanın operasyonuyla yakalandı.

Kocaeli'de birçok suçtan kaydı bulunduğu için 2004'den yılından bu yana aranan 'hayalet' lakaplı şüpheli, jandarmanın operasyonu sonucu yakalandı. Şüphelinin yakalanmamak için 16 yıldır kimlik kullanmadığı ve hiçbir devlet kurumunda da kaydı bulunmadığı öğrenildi.

FARKLI SUÇLARDAN 7 YIL CEZA ALMIŞ

Kocaeli'de aranan şahısların yakalanması için çalışmalarını sürdüren Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ekipleri, 'nitelikli hırsızlık, uyuşturucu madde bulundurmak ve kullanmak' suçlarından hakkında 7 yıl 10 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan ve 2004 yılından bugüne kadar 5 farklı dosyada aranan S.Y'nin Kandıra ilçesinde olduğunu tespit etti.

17 YILDIR RESMİ İŞLEM YAPTIRMIYOR

Aynı zaman yapılan araştırmada, şüphelinin 'hayalet' lakabıyla tanındığı, 2004 yılından bu yana hiçbir şekilde kimlik kullanmadığı ve herhangi bir kurumda resmi işlem yaptırmadığı belirlendi. Kandıra'da faaliyet gösteren bir işletmede zanlının kayıt dışı çalıştığını tespit eden Kocaeli İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, şüpheli S.Y'i düzenledikleri operasyon neticesinde yakaladı.

İşlemleri tamamlanan şüpheli, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine teslim edildi.

ARKADAŞINA GÖNDER
Kocaeli'de 16 yıldır saklanan 'hayalet' hırsıza jandarmadan şok operasyon
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA