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Giriş Tarihi: 1.4.2021 16:37

’nde Nisan ayında kar sürprizi

ABBAS ÇAKAR
Kocaeli’nde Nisan ayında kar sürprizi

’nde, bir biri ardına gelen kar yağışları ile herkes rahat bir nefes alırken, son günlerde  yüksek noktalarda etkisini sürdüren kar ile birlikte Nisan’da Kocaeli’nin zirvesinde kar kalınlığı 101 cm’e ulaştı.

Ocak ayına kadar hava sıcaklıklarının mevsim normalleri üzerinde seyrettiği ve beklenen yağışların gelmemesi sebebiyle susuzluk çanlarının çaldığı Kocaeli'nde, bir biri ardına gelen kar ve yağmur yağışları ile herkes rahat bir nefes aldı. , Öte yandan son günlerde yüksek noktalarda etkisini gösteren kar yağışı ile birlikte, Nisan'da Kocaeli'nin zirvesinde kar kalınlığı 101 cm'e kadar ulaştı.

KAYAK SEZONU UZADI

Son günlerde yağan kar ile birlikte, sezonu geç açan Kartepe Kayak Merkezi'nin, bu yıl sezonu Nisan sonuna kadar devam ettireceği tahmin ediliyor. Kocaeli'nin yüksek kesimlerinde Aralıklı olarak devam eden kar yağışı nedeniyle de Belediye ekipleri sürekli olarak çalışarak yolların açık kalmasını sağlıyor.

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Kocaeli’nde Nisan ayında kar sürprizi
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