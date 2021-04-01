Antalya'dakendisine işkence yapıp, ölümle tehdit eden 12 yıllık eşi Ramazan İpek'i (36) öldüren Melek İpek'in (31), olay sonrası 112 Acil Çağrı Merkezi ile yaptığı görüşmenin detayları ortaya çıktı. Dava dosyasında yer alan ses kaydında Melek İpek'in telefondaki görevliye, "Kocamı vurdum, çabuk yetişin" dediği öğrenildi. Sanık ile 112 Acil Servis ekipleri arasında geçen konuşmada şu ifadeler yer aldı:Melek İpek: "Kocamı vurdum, çabuk yetişin."112 Acil Servis personeli: "Nasıl vurdunuz, neyle?"Melek İpek: "Tartışıyorduk, tüfekle vurdum."112 Acil Servis personeli: "Nereden arıyorsunuz?"Melek İpek: "Döşemealtı, Yağca Mahallesi"112 Acil Servis personeli: "Tamam, ambulansı gönderiyorum." 18 yıldan 24 yıla kadar hapis cezası istemiyle yargılanan Melek İpek, yarın saat 15.30'da Antalya 3. Ağır Ceza Mahkemesi'nde ikinci kez hâkim karşısına çıkacak.