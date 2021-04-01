Köpeğe çarpmamak için kaza yaptı

Alınan bilgilere göre; Kaza Diyarbakır karayolunun 30 kilometresinde Gaziantep'ten Diyarbakır'a yük taşıyan Hatip Atış yönetiminde bulunan 47 PH 337 plakalı kamyonet seyir halinde iken yola aniden çıkan köpeğe çarpmamak için manevra yapan sürücü direksiyon hakimiyetini kaybederek şarampole yuvarlandı.

Kaza sonrasında vatandaşların yardımıyla çağrılan 112 acil servis ekipleri ile itfaiye ekipleri sürücüyü sıkıştığı yerden çıkardı. Hafif yaralanan kamyonet sürücüsü Hatip Atış ambulansla Siverek Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Sürücünün sağlık durumunun iyi olduğu belirtilirken kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.