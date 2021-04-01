Körfez’e 319 milyonluk yatırım

İSU'nun Körfez'in tamamında yapacağı altyapı çalışmaları ile ilgili Tütünçiftlik Nazende'de toplantı düzenlendi. Muhtarların tamamının katıldığı toplantıda; Körfez Belediye Başkanı Şener Söğüt, İSU Genel Müdürü Ali Sağlık ve ilgili birim müdürleri katıldı. Toplantıda ilk olarak konuşan Başkan Şener Söğüt, iki bölgede yapılacak çalışmanın önemine değinerek, "Körfez'in altyapısını tamamen yeniliyoruz" dedi.

EN ZOR İŞ ALTYAPI

"Altyapı işleri gerçekten zor ve sıkıntılıdır" diyen Başkan Şener Söğüt, "Kolay işler değil. Vatandaşı da rahatsız eder. Bizler de en az sıkıntıyla tamamlanması için mücadele edeceğiz. Gerektiği noktada Körfez Belediyesi olarak bizler de destek olacağız. Çünkü bu işi İSU yapıyor, Büyükşehir yapıyor gibi düşünmek yanlış. Bu ilçe için bir adım atılıyorsa bizler de destek olacağız. Vatandaşa en az sıkıntı yaşatarak bu yatırımı tamamlamanın gayretinde olacağız.

BİRLİKTE TAMAMLAYACAĞIZ

Tüm mahallelerimizin ihaleleri yapıldı. Altyapı ve üstyapısı ile birlikte yaklaşık 320 milyon liralık bir yatırım. Yaptığımız daha önceki görüşmelerde de 2022 sonuna kadar bu çalışmaların tamamlanacağı belirtildi. Bu çalışmaların tamamlanmasıyla altyapısıyla üst yapısıyla en az sıkıntılı bir kent haline geleceğiz. 2 yıllık süreç içerisinde bir birimize destek olursak, en az sıkıntıyla tamamlarız" dedi.

HIZLI HAREKET ETMEMİZİ SAĞLADI

İSU Genel Müdürü Ali Sağlık da sunum öncesinde kısa bir konuşma gerçekleştirerek, "Körfez Belediye Başkanımıza teşekkür etmek istiyorum. Bize her türlü desteği sağlıyor. Gelinen süreçte bizim sahada daha rahat çalışmamızı, daha hızlı hareket etmemizi sağladı. Geçtiğimiz yıl biraz zor bir süreç oldu. Bazı bölgelerimizde yağmur suyu hatları yok denecek kadar azdı. Deşarj noktaları ile ilgili çözüm üretmemiz gerekirdi, ürettik. Bundan dolayı biraz gecikme oldu.

İHALELERİ YAPTIK, BAŞLIYORUZ

Körfez'in geneli ile ilgili çalışmayı da geçtiğimiz yıl yapacaktık. Ama pandemiyle karşılaştık. Ana caddelerimizde çalışmalar için sokağa çıkma yasağı olduğu günleri bekledik. Şimdi Körfez'in geneli için iki ayrı ihale gerçekleştirdik. Doğu ve batı olarak ikiye ayırdı. Körfez'de müdahale etmeyeceğimiz hiçbir cadde sokak olmayacak. Hepsine müdahale edeceğiz. Nerede bir eksik varsa bunları gidereceğiz.

OTURMASINI BEKLEYECEĞİZ

Artık altyapı ile birlikte üstyapıyı da bizler yapacağız. Bütün ihalelerimizi yaptık. Bitirdiğimiz yeri yeni malzeme doldurduğumuzdan 35-40 gün zeminin oturmasını bekliyoruz. Bir an önce yapılsın deniliyor, yapıyoruz ama 15 gün sonra çökmeler başlıyor. Bunda sonraki altyapı sonrası üst yapı çalışmalarını biz yapacağız.

2 YILDA TAMAMLANACAK

Çalışma 319 milyon liraya mal olacak ve 2 yılda tamamlamayı hedefliyoruz. Vatandaşımız bu hizmeti hak ediyor. İnsanlarımız bizden çalışma bekliyor, bizler de çalışacağız. İnşallah Körfez sağlıklı bir alt yapıya kavuşacak. 50 yıl kazasız, belasız ve sıkıntısız bir Körfez'i sizlere teslim etmek istiyoruz. Daha sonra çalışmalarla ilgili olarak muhtarlara sunum gerçekleştirildi.

350 KM ALTYAPI YAPILACAK

Körfez Doğu Bölgesi projesi kapsamında Kuzey, Esentepe, Yeniyalı, Çamlıtepe ve Yavuz Sultan Selim Mahallelerinde; 88 km uzunluğunda içme suyu, 65 km uzunluğunda kanalizasyon ve 12 km uzunluğunda yağmur suyu hattı olmak üzere toplam 165 km altyapı yapılacak. Ayrıca, Yavuz Selim Mahallesi'nde 5000 metreküp kapasiteli içme suyu deposu, terfi merkezi yapımı ile 3 adet manevra odası revizyonu gerçekleştirilecek. Yeniyalı Mahallesinde de 151 metre uzunluğunda dere ıslahı yapılacak.

DERE ISLAHI VE TERFİ İSTASYONU

Batı bölgesi projesi kapsamında Güney, Fatih, Barbaros, Yeniyalı, Yavuz Sultan Selim, Mimar Sinan, Hacı Osman, Atalar, Kirazlıyalı, Şirinyalı, Yukarı Hereke ve Agah Ateş Mahallelerinde; 130 km uzunluğunda içme suyu, 38 km uzunluğunda kanalizasyon, 10 km uzunluğunda yağmursuyu hattı olmak üzere toplam 178 km altyapı hattı yapılacak. Ayıca, Barbaros, Yeniyalı, Yavuz Sultan Selim ve Yukarı Hereke Mahallelerinde geçen derelerde 2.6 km uzunluğunda dere ıslahı ile 1 adet içme suyu terfi merkezi,1 adet atıksu terfi merkezi ve 3 adet depo yapılacak.