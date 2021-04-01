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Giriş Tarihi: 1.4.2021 23:01

hastası yaşam mücadelesini kazandı

HAKAN GÖKKAYA HAKAN GÖKKAYA
Koronavirüs hastası yaşam mücadelesini kazandı

’de 61 yaşında tedavisi gören hasta, 13 günlük yoğum bakım mücadelesini kazanarak normal servise alındı.

Rahatsızlığı nedeniyle Kırıkkale Yüksek İhtisas Hastanesine başvuran 61 yaşındaki Perihan Gün, 5 mart tarihinde Covid-19 testinin pozitif çıkması sonucu hastaneye yatışı yapılarak takibe başlandı.

YAŞAM MÜCADELESİNİ KAZANDI

Hasta 2 gün sonra nefes darlığı ve genel durumunun daha da kötüleşmesi sonucu yoğun bakım servisine alınarak entübe edildi ve solunum cihazına bağlandı. 13 gün entübe cihazında bağlı kalan hasta, tedaviye cevap vererek yaşam mücadelesini kazandı.

GENEL DURUMU İYİ

Hasta, yoğum bakım ünitesinden çıkarılarak göğüs hastalıkları servisine alındı. Hastanın genel durumunun iyi olduğu öğrenildi.

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Koronavirüs hastası yaşam mücadelesini kazandı
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