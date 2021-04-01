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Giriş Tarihi: 1.4.2021 14:53

Kuzu almak için biriktirdikleri parayı yetim çocuklara bağışladılar

REMZİ YILMAZ
Kuzu almak için biriktirdikleri parayı yetim çocuklara bağışladılar

’da yaşayan Nisanur ve Aziz İslam Yakut isimli kardeşler, kuzu almak için biriktirdikleri parayı yetim çocuklara bağışladı, minik kardeşlerin yaptığı bu davranışa sessiz kalmayan bir iş insanı ise çocuklara kuzu hediye etti.

Bursa İznik ilçesinde yaşayan Nisanur ve Aziz İslam Yakut kardeşler uzun süredir kumbaralarında biriktirdikleri 627 TL parayı insani yardım vakfı ( IHH ) aracılığı ile yetim çocuklara bağışladılar. Minik kardeşlerin bu güzel davranışından etkilenen Orhangazili hayırsever bir iş insanı da minik kardeşlere kuzu hediye etti. Kuzuyu gören kardeşlerin mutluluğu gözlerinden okundu.

"BENİ DUYGULANDIRDILAR"

Minik kardeşlerin yetim çocuklara bağış yaptığını haberlerde gördüğünü söyleyen Orhangazili iş insanı, 'Küçük yaştaki çocukların böylesine güzel düşüncelerle başka yetim çocukları unutmamalarını görmek beni duygulandırdı. Aileleri ile irtibata geçip onlara bir kuzu hediye etmek istediğimi ilettim. Kuzuyu teslim edince yaşadıkları mutluluğu görmek bizleri çok daha fazla duygulandırdı. Ayrıca çocuklarına daha küçük yaşta böylesine bir sorumluluk yükleyen aileye de teşekkür ediyorum. İyilik yapmak iyi bir insan olmayı gerektirir çocukların yaptıkları hayrı Allah kabul etsin" dedi.

AİLEDEN TEŞEKKÜR

Nisanur ve Aziz İslam Yakut kardeşlerin Ailesi çocuklarına kuzu hediye eden Orhangazili hayırsever iş insanına teşekkür ederek, 'Çocuklarımızın yaptığı iyiliğe, iyilik ile karşılık verdiniz. Çocuklarımızı mutlu etmeniz bizi de çok duygulandırdı.

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Kuzu almak için biriktirdikleri parayı yetim çocuklara bağışladılar
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