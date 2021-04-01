Mardin'in 5 ayrı lezzeti tescillendi

Tarihî dokusu, zengin kültürü ve doğal güzellikleri ile olduğu kadar zengin mutfağı ve yemek çeşitleriyle ünü ülke sınırlarını aşan Mardin'in yöresel lezzetleri Türk Patent Kurumu tarafından bir bir tescilleniyor.

AK Parti Mardin Milletvekili Şeyhmus Dinçel ile Cengiz Demirkaya'nın girişimleri ve Mardin Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mahmut Demirtaş'ın talimatlarıyla resmi başvurusu gerçekleştirilen Mardin'e ait biri çerez olmak üzere beş yemek çeşidi Türkiye Patent Ensütüsü tarafından resmen tescil edilerek, yöresel tadın coğrafi işaretleri arasındaki yerleri sabitleşmiş oldu.

AK Parti Mardin Milletvekili Şeyhmus Dinçel, Coğrafik İşaretlerde tescillenen Mardin'e özgü olan Badem Şekeri (Imlebbes) Haşlanmış İçli Köfte (Ikbeybet) Mumbar (Kibe) Kapalı Lahmacun (Sembusek ile Kaburga Dolması (Kaburğaye)'nin resmen tescil edildiğini Sosyal medya hesabından duyurarak şu ifadeleri kullandı: "Mardinimizin sofrası da halkı gibi renk renktir. Her yemeğimizde kadim kültürümüzün izleri görülür. Tarihimizden gelen birikimle sofralarımızı süsleyen yöresel lezzetlerimizden; Türk Patent ve Marka Kurumu tarafından Coğrafi İşaret ve Geleneksel Ürün olarak tescillenmiştir. Hayırlı olsun diyor ve herkesi damaktan tarihe bu yolculuğa katılmak için şehrimize bekliyorum." dedi.

"TURİZMİ GASTRONOMİYLE BÜTÜNLEŞTİRECEĞİZ"

Yemeklerin tescil edilmesi için girişimlerin safhasında gerek Mardin Valiliği'nin gerekse de sivil toplum örgütleri ve yerel dinamiklerin katkılarının bulunduğunu katkılarından dolayı müteşekkir olduğunu kaydeden AK Parti Mardin Milletvekili Şeyhmus Dinçel, Mardin'e özgü zengin mutfak; kadim şehrin köklü geçmişi ve bu geçmiş içinde yer alan kültürlerin kaynaşmasından doğan lezzet şöleni sunduğuna işaret etti.

Anadolu'nun her şehrinin kendine özgü farklı zenginliklerinin, farklı zenginliklerinin bulunduğunu ifade eden Dinçel, "Mardin mutfağında yüzlerce çeşit yemek bulunmaktadır. Her geçen gün turizm açısından bir cazibe merkezi haline gelmekte ve turizm organizatörlerinin dikkatini çekmektedir. Zengin kültürel ve doğal değerlere sahip kadim şehrimizin çekim noktası haline gelmesi için çalışıyoruz. Mardinimiz; kadim tarih, kültür ve mimari derinliğin getirdiği bütün bu zenginliklere sahip olmanın yanında, "Gastronomi Turizmi" ile de öne çıkmak, ünü ülkemiz sınırlarını aşan Mardin mutfağının zengin çeşitlerini hem tanıtmak hem de coğrafi işaretlerde tescilleyip kayıt altına alınmalarını sağlamak için çalışmalarımıza devam edeceğiz. Mutfağımızın başlıca çeşitleri olan Kibe, Ikbeybet, Sembusek ve Kaburga Dolmasıyla birlikte şehrimize özgü olan Badem Şekerimizi de tescilletmiş olduk, İnşallah diğer yemek çeşitlerimizin tecili içinde sürecimize devam edeceğiz" diye konuştu.

DEMİRKAYA: ZENGİNLİKLERİMİZE SAHİP ÇIKACAĞIZ!

AK Parti Mardin Milletvekili Cengiz Demirkaya ise; kadim şehir Mardin'in her yönüyle çok farklı zenginlikleri içinde barındırdığına işaret ederek, "Mardin mutfağımızı bizler bir bütün olarak görüyor ve bu zenginliği şehrimizin marka değerine gelenekten geleceğe çok önemli bir sosyal ve ekonomik güç olarak nitelendiriyoruz. Amacımız, şehrimizin kültürüne ve emeğine sahip çıkarak bu zenginlikleri tescileyip kayıt altına alınarak pazarlanması için kolaylık sağlamaktır. Bu konuda emeği bulunan herkese de bu vesileyle de teşekkür ediyorum" dedi.