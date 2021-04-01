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Giriş Tarihi: 1.4.2021 15:58 Son Güncelleme: 1.4.2021 16:01

kimdir, kaç yaşında? İşte Melih Şabanoğlu kitapları ve hayatı!

Melih Şabanoğlu kimdir, kaç yaşında? İşte Melih Şabanoğlu kitapları ve hayatı!

Ünlü yazar hayatı şu sıralar milyonlarca kişi tarafından merak ediliyor. Son olarak Fenerbahçe'nin yapmış olduğu açıklamaların ardından çarpıcı cevaplar vermesiyle gündeme gelen spor tarihçisi , kaç yaşında, nereli gibi sorulara yanıt aranmaya başlandı. Galatasaray Başkan Yardımcısı Yusuf Günay ile 1959 yılı öncesi şampiyonluklar ile ilgili GSTV’de açıklamalarda bulunarak bir anda gündem olan hakkında pek bilgi bulunmasa da hobi kitapları ve spor kategorilerinde eserler yazan yazar olduğu biliniyor.

Melih Şabanoğlu hayatı ile son günlerde popüler isimler arasında bulunuyor. Şabanoğlu Galatasaray TV'de çok sayıda programda yorumculuk yaptığı bilinirken hayatına dair merak edilenler artış gösteriyor. Hobi kitapları ve spor kategorilerinde eserleri olduğu bilinen Melih Şabanoğlu kimdir, kaç yaşında gibi sorulara yanıt aranırken Melih Şabanoğlu'nun hayatına dair pek bir bilgi bulunmuyor.

MELİH ŞABANOĞLU HAYATI!

Melih Şabanoğlu, Hobi Kitapları, Spor kategorilerinde eserler yazmış bir yazardır. Melih Şabanoğlu doğum tarihi ile ilgili bir bilgi bulunmuyor.

Kuruluş: Mekteb-i Sultani'den Galatasaray Spor Kulübü'ne Türkiye'de Futbolun Erken Çağı (1904-1907) kitabının yazarıdır. Melih Şabanoğlu kitapları; Vakıfbank Kültür Yayınları aracılığıyla kitapseverlerle buluşmuştur.

Melih Şabanoğlu tarafından yazılan son kitap "Kuruluş: Mekteb-i Sultani'den Galatasaray Spor Kulübü'ne Türkiye'de Futbolun Erken Çağı (1904-1907)", Vakıfbank Kültür Yayınları tarafından okurların beğenisine sunulmuştur.

Şabanoğlu Galatasaray TV'de çok sayıda programda yorumculuk da yapmıştır.

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Melih Şabanoğlu kimdir, kaç yaşında? İşte Melih Şabanoğlu kitapları ve hayatı!
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