Melih Şabanoğlu kimdir, kaç yaşında? İşte Melih Şabanoğlu kitapları ve hayatı!

Melih Şabanoğlu hayatı ile son günlerde popüler isimler arasında bulunuyor. Şabanoğlu Galatasaray TV'de çok sayıda programda yorumculuk yaptığı bilinirken hayatına dair merak edilenler artış gösteriyor. Hobi kitapları ve spor kategorilerinde eserleri olduğu bilinen Melih Şabanoğlu kimdir, kaç yaşında gibi sorulara yanıt aranırken Melih Şabanoğlu'nun hayatına dair pek bir bilgi bulunmuyor.

MELİH ŞABANOĞLU HAYATI!

Melih Şabanoğlu, Hobi Kitapları, Spor kategorilerinde eserler yazmış bir yazardır. Melih Şabanoğlu doğum tarihi ile ilgili bir bilgi bulunmuyor.

Kuruluş: Mekteb-i Sultani'den Galatasaray Spor Kulübü'ne Türkiye'de Futbolun Erken Çağı (1904-1907) kitabının yazarıdır. Melih Şabanoğlu kitapları; Vakıfbank Kültür Yayınları aracılığıyla kitapseverlerle buluşmuştur.

Melih Şabanoğlu tarafından yazılan son kitap "Kuruluş: Mekteb-i Sultani'den Galatasaray Spor Kulübü'ne Türkiye'de Futbolun Erken Çağı (1904-1907)", Vakıfbank Kültür Yayınları tarafından okurların beğenisine sunulmuştur.

Şabanoğlu Galatasaray TV'de çok sayıda programda yorumculuk da yapmıştır.