Mersin'de inanılmaz olay! Yorgan altında yakalandı!

Son dakika haberler: Mersin Akdeniz'e bağlı Kuvai Milliye Caddesi'nde kaldırımda yürüyen B.Ç.'nin yanına yaklaşan bir kişi, kadının boynundaki altın kolyesini koparıp aldıktan sonra kaçtı. İhbar üzerine harekete geçen Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı Yandol Büro Amirliği ekipleri, kimliğini belirlediği M.C.İ.'nin bir apartmana girdiğini tespit etti.
Apartmanda çalışma yapan ekipler, şüphelinin, N.K.'ye ait daireye zorla girdiğini belirledi. Eve baskın yapan ekipler, M.C.İ.'yi yatak odasında, yatakta yorgan altında saklanırken yakaladı.
M.C.İ.'nin, çaldığı kolyeyi de apartmandaki posta kutusuna sakladığı öğrenildi. Gözaltına alınan M.C.İ. emniyete götürülürken, kolye ise sahibi B.Ç.'ye teslim edildi.
Cadde ortasında kadına dehşeti yaşattı, zorla girdiği evde saklanmaya çalıştı | Video
Mahkemeye çıkarılan M.C.İ., kapkaççılık ve konut dokunulmazlığını ihlal suçlarından tutuklandı.
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