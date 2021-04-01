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Giriş Tarihi: 1.4.2021 12:47 Son Güncelleme: 1.4.2021 12:48

'de inanılmaz olay! altında yakalandı!

DHA
Mersin'de inanılmaz olay! Yorgan altında yakalandı!

haber: 'de inanılmaz bir olay yaşandı. Kaldırımda yürüyen B.Ç. (37) adlı kadının boynundaki altın kolyesini kapkaç yöntemiyle çalıp kaçan M.C.İ. (22), zorla girdiği bir evin yatak odasında, altında saklanırken yakalandı. Zanlı, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. O anlar kameralara böyle yansıdı. İşte son dakika haberinin detayları...

Son dakika haberler: Mersin Akdeniz'e bağlı Kuvai Milliye Caddesi'nde kaldırımda yürüyen B.Ç.'nin yanına yaklaşan bir kişi, kadının boynundaki altın kolyesini koparıp aldıktan sonra kaçtı. İhbar üzerine harekete geçen Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı Yandol Büro Amirliği ekipleri, kimliğini belirlediği M.C.İ.'nin bir apartmana girdiğini tespit etti.

Apartmanda çalışma yapan ekipler, şüphelinin, N.K.'ye ait daireye zorla girdiğini belirledi. Eve baskın yapan ekipler, M.C.İ.'yi yatak odasında, yatakta yorgan altında saklanırken yakaladı.

M.C.İ.'nin, çaldığı kolyeyi de apartmandaki posta kutusuna sakladığı öğrenildi. Gözaltına alınan M.C.İ. emniyete götürülürken, kolye ise sahibi B.Ç.'ye teslim edildi.

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Mahkemeye çıkarılan M.C.İ., kapkaççılık ve konut dokunulmazlığını ihlal suçlarından tutuklandı.

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Mersin'de inanılmaz olay! Yorgan altında yakalandı!
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