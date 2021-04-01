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Giriş Tarihi: 1.4.2021 12:14

Minik Öğrenciler Cizre Emniyet Müdürlüğü'nü gezdi

ABİDİN YEL
Minik Öğrenciler Cizre Emniyet Müdürlüğü'nü gezdi

'ın Cizre ilçesinde Toplum Destekli Polislik Büro Amirliği'nin daveti üzerine gelen öğrenciler ilçe emniyet müdürlüğünü gezip, Emniyet Müdürü Eren Öztürk ile biraraya geldi.

Toplum Destekli Polislik Büro Amirliği'nin daveti üzerine gelen öğrenciler Cizre ilçe emniyet müdürlüğünü gezip, emniyet birimlerindeki çalışmalar hakkında bilgilendirildi.

Terör olaylarının son bulduğu, huzur ve güvenliğin hakim olduğu Şırnak'ın Cizre ilçesinde Toplum Destekli Polislik Büro Amirliği'nin daveti üzerine ilçe emniyet müdürlüğü binasına gelen Ahmet-i Hani ve Menderes İlk ve Ortaokulu öğrencileri ilçe emniyet müdürlüğünü gezip,Emniyet Müdürü Eren Öztürk'ü makamında ziyaret etti.

Makamında Cizreli Öğrencileri ağırlayan İlçe Emniyet Müdürü Eren Öztürk,çocuklarla bol bol sohbet edip,hayallerindeki meslek ve geleceğe dair planlarla ilgili çocuklarla bilgi alışıverişi yaparak okulun ve eğitimin insan hayatındaki önemini ile ilgili çocuklara tavsiyelerde bulundu.

Ayrıca ziyarete gelen çocuklara İlçe Emniyet Müdürü Eren Öztürk tarafından çeşitli hediyeler verildi.

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Minik Öğrenciler Cizre Emniyet Müdürlüğü'nü gezdi
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