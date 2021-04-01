Minik Ulus melek oldu

Balıkesir'in Bandırma ilçesinde yaşayan Dilek UMUT, serebral palsi (beyin felci) hastası oğlu Kadirhan'ı 8 yaşında kaybetmenin acısını, oğlu Ulus'un doğumuyla atlatmaya çalıştı. Henüz 3 aylıkken aniden rahatsızlanan minik Ulus'a da "Kalp büyümesi ve kalp kaslarında süngerleşme" tanısı kondu.

Tek çare ise organ nakliydi. Aile, uygun organ bağışı beklemeye başladı. 3.5 yaşına gelen Ulus'un durumu ağırlaşınca, tedavi gördüğü Ege Üniversitesi Hastanesinde acil organ nakli listesine alındı. Oğluyla zaman geçirebilmek için etkinlik organizasyonları yaptığı işini de bırakan ve kendini oğluna adayan Dilek UMUT, tedavinin aksamaması, Kovid-19 ile çeşitli enfeksiyonlardan korunması için İzmir'e taşındı. Belediyede çöp kamyonu şoförlüğü yapan baba Cengiz UMUT ve abla Cansu UMUT (21) ise ekonomik gerekçelerle Bandırma'da yaşamaya devam etti.

Ancak, yılbaşı hediyesi olarak kalp nakli bekleyen minik Ulus, bu hayaline kavuşamadan önceki gün Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'nde melek oldu.

BAŞKA ULUS'LAR ÖLMESİN

SABAH'a konuşan baba Cengiz Bulut, "Ulus'u kaybetmeden önce çok güzel konuşuyordu. Bir saat boyunca sohbet ettik. Son sözleri, 'Ben baba oldum' dedi. Şaşırdım. Anlam veremedim. Gözlerimin içine uzun uzun baktı. Sanki benimle vedalaştı. Ardından, bir anda fenalaştı. Yılbaşı hediyesi olarak organ beklerken melek oldu. Dünyanın en büyük acısı evlat acısı. İnşallah organ bağışları artar. Başka çocuklar kurtulur. Başka Uluslar ölmesin. Benim canım yandı. Başka aileler evlat acısını yaşamasın. Başkalarına hayat versin diye Ulus'un organlarını bağışladık ama rahatsızlığından dolayı kullanılamaz hale gelmiş. Ailece organlarımızı bağışladık. Keşke ülkemizde organ bağışı yasal olsaydı. Başta Cumhurbaşkanımız olmak üzere bakanlarımız, milletvekillerimiz bu konuyu meclisten geçirseler, hiçbir çocuk ve bebek organ yetmezliğinden vefat etmez" dedi.