Motoru yerinden fırlayan feci kazada 1’i polis 2 kişi yaralandı

Kırıkkale-Kayseri karayolunun 5.kilometresi Yahşihan Mezarlık Kavşağı'nda Ali Bozdaş'ın (55) kullandığı otomobil kontrolden çıkarak karşı şeride geçtikten sonra savrularak Polis Memuru Zakir Karaca (43) idaresinde otomobilin üzerine düştü.

Kazada ağır yaralanan her iki sürücü de araçlarda sıkıştı. Olay yerine 112 Acil Servis, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Araçlarda sıkışan sürücüler, ekiplerin yardımı ile çıkarılarak yapılan ilk müdahalenin ardından ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırıldı. Kırıkkale Polis Meslek Yüksekokulunda görevli sürücü Polis Memuru Zakir Karaca ile diğer sürücünün hayati tehlikelerinin devam ettiği öğrenildi. Kazada araçlardan kopan motor ve parçalar metrelerce uzağa fırlayarak çevreye yayıldı. Orta refüjdeki ağaçlar da kazanın şiddetiyle yerinden söküldü. Kaza nedeniyle Kırıkkale-Kayseri karayolu bir süreliğine araç trafiğine kapandı. Araçların yoldan kaldırılmasının ardından yol tekrara trafiğe açıldı.