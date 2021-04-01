Muğla'da korkutan deprem: 1 Nisan Kandilli ve AFAD Son depremler listesi

Muğla ve çevre illerde hissedilen bir deprem meydana geldi. Deprem sonrası çok sayıda vatandaş, yaşadıkları korkuyu sosyal medya üzerinden paylaştı. 2020/21 yıllarında artan yer hareketleri nedeniyle, AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesine de ilgi arttı. Aşağıda, Muğla'da yaşanan son depreme ilişkin veriler ve Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ile AFAD son depremler listeleri yer almaktadır.

Gelen son dakika haberine göre Muğla'da 4.1 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Deprem sonrası bölgede yaşayan vatandaşlar, Başta Ege Denizi olmak üzere, ülkemizde ve bölgede yaşanan depremler, hem deprem bilincinin hem de duyarlılığın artmasına neden oldu. Deprem sonrası vatandaşlar kısa süreli panik yaşadı. AFAD ve Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi son depremler listesi de, yaşanan bu depremin ardından araştırma konusu oldu. İşte, bölgemizde yaşanan son depremlere ilişkin detaylar...