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Giriş Tarihi: 1.4.2021 16:27

'da korkutan deprem: 1 Nisan Kandilli ve Son depremler listesi

Muğla'da korkutan deprem: 1 Nisan Kandilli ve AFAD Son depremler listesi

ve çevre illerde hissedilen bir deprem meydana geldi. Deprem sonrası çok sayıda vatandaş, yaşadıkları korkuyu sosyal medya üzerinden paylaştı. 2020/21 yıllarında artan yer hareketleri nedeniyle, ve son depremler listesine de ilgi arttı. Aşağıda, Muğla'da yaşanan son depreme ilişkin veriler ve Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ile AFAD son depremler listeleri yer almaktadır.

Gelen son dakika haberine göre 'da 4.1 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Deprem sonrası bölgede yaşayan vatandaşlar, Başta Ege Denizi olmak üzere, ülkemizde ve bölgede yaşanan depremler, hem deprem bilincinin hem de duyarlılığın artmasına neden oldu. Deprem sonrası vatandaşlar kısa süreli panik yaşadı. ve Boğaziçi Üniversitesi son depremler listesi de, yaşanan bu depremin ardından araştırma konusu oldu. İşte, bölgemizde yaşanan son depremlere ilişkin detaylar...

Muğla'da korkutan deprem: 1 Nisan Kandilli ve AFAD Son depremler listesi

KANDİLLİ RASATHANESİ SON DEPREMLER LİSTESİ

Muğla'da korkutan deprem: 1 Nisan Kandilli ve AFAD Son depremler listesi

SON DEPREMLER LİSTESİ

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Muğla'da korkutan deprem: 1 Nisan Kandilli ve AFAD Son depremler listesi
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