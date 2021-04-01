Muğla'da korkutan deprem: 1 Nisan Kandilli ve AFAD Son depremler listesi

Gelen son dakika haberine göre Muğla'da 4.1 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Deprem sonrası bölgede yaşayan vatandaşlar, Başta Ege Denizi olmak üzere, ülkemizde ve bölgede yaşanan depremler, hem deprem bilincinin hem de duyarlılığın artmasına neden oldu. Deprem sonrası vatandaşlar kısa süreli panik yaşadı. AFAD ve Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi son depremler listesi de, yaşanan bu depremin ardından araştırma konusu oldu. İşte, bölgemizde yaşanan son depremlere ilişkin detaylar...
KANDİLLİ RASATHANESİ SON DEPREMLER LİSTESİ