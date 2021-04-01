Narkotik operasyonunda 29 gözaltı

Gaziantep Emniyet Müdürlüğü tarafından Şahin ilçesinin Yukarıbayır, Hoşgör, Cumhuriyet, Turan Emeksiz ve Gümüştekin mahallelerinde narkotik operasyonu düzenlendi. Narkotik-Asayiş olayları başta olmak üzere suç işlenmesinin önlenmesi amacıyla sokak satıcılarına yönelik düzenlenen operasyonda 950 polis helikopter, drone ve dedektör köpeklerinin desteği ile tamamen kapatılan mahallerde arama yaptı.

34 ikamet, bin 355 araç ve 4 bin 331 şahıs üzerinde arama yapılan operasyonda 14 kilogram esrar, bir kilo 122 gram metamfetamin, 342 gram kokain, 295 gram Bonzai, 202 gram eroin, 312 adet uyuşturucu hap, 450 kök hint keneviri, 7 hassas terazi, 7 tabanca ve 3 pompalı tüfek ele geçirildi.

Operasyonda, "Uyuşturucu Madde İmal ve Ticareti, Uyuşturucu Madde Kullanmak ve Bulundurmak" suçlarından 29 şahıs gözaltına alındı.