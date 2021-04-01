Nusaybin İpekyolu’nda iki tır çarpıştı: 1 yaralı

Mardin'in Nusaybin'e bağlı Demirtepe köyü mevkii İpekyolu üzerinde meydana gelen kazada Nusaybin'den-Cizre ilçesi yönüne giden ve sürücüsünün ismi öğrenilemeyen bir tır ile seyir halindeyken tekerleğin patlaması sonucu direksiyon hakimiyetini kaybederek karşı şeride geçerek, Cizre'den-Nusaybin ilçesi yönüne giden boş bir tankere çarparak köprüden uçtu.

Kazada köprüden uçan tır sürücüsü hafif yaralandı. İhbar, üzerine bölgeye Nusaybin İtfaiyesi Arama ve Kurtarma, 112 sağlık ve Trafik ekipleri sevk edildi. Yaralı, Ambulans ile Nusaybin devlet hastanesi acil servisine kaldırılarak tedavi altına alındı. Araçların yanması ihtimali üzerine Arama ve Kurtarma ekipleri bir süre güvenlik önlemleri aldı.

Kaza nedeniyle bir süre kapalı kalan Uluslararası ipekyolu, araçların enkazı vinç yardımıyla kaldırıldıktan sonra trafiğe açıldı. Kazayla ilgili trafik ekipleri soruşturma başlattı.