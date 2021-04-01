Okmeydanı'nın giriş çıkışları kapatılıp sıkı denetimden geçirildi: 32 motosiklet ve araca 31 bin 742 TL ceza kesildi

Okmeydanı'nda asayişi sağlamak amacıyla sokak giriş çıkışlarında denetim gerçekleştirildi. Şişli ilçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri Okmeydanı'nda sokakların giriş çıkışlarını kapatarak asayiş denetimi gerçekleştirdi.
Özel Harekat polislerinin de destek verdiği denetimlerde araçlar durdurularak didik didik arandı. Kişilere üst araması ve Genel Bilgi Toplama (GBT) yapıldı. yapılan Asayiş denetiminde 698 şahıs, 196 araç 76 motorsiklet, toplam 970 sorgulama yapıldı. 3 aranan şahıs, 1 yoklama kaçağı tespit edilirken, trafik yönünden; çeşitli suçlardan 32 motor ve araca toplamda 31 bin 742 TL cezai işlem uygulandı. 2 araç, trafikten men edildi