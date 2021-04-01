Haberler Yaşam Haberleri Okmeydanı'nın giriş çıkışları kapatılıp sıkı denetimden geçirildi: 32 motosiklet ve araca 31 bin 742 TL ceza kesildi

Giriş Tarihi: 1.4.2021 20:05

Okmeydanı'nın giriş çıkışları kapatılıp sıkı denetimden geçirildi: 32 motosiklet ve araca 31 bin 742 TL ceza kesildi MUSTAFA KAYA

Şişlide asayiş denetiminde ceza yağdı. Otomobiller ve motosikletlilere yönelik sıkı denetim uygulandı. Yapılan denetimlerde 32 motosiklet ve araca 31 bin 742 TL ceza kesildi. Araç ve sürücülerine 970 sorgulama ve GBT yapıldı.