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Giriş Tarihi: 1.4.2021 10:08

Polisi gördüler böyle kaçtılar

MURAT KARAMAN MURAT KARAMAN
Polisi gördüler böyle kaçtılar

polisi son bir ay içinde sokağa çıkma kısıtlamasının olduğu saatlerde kumar oynatan 44 işyerine operasyon düzenlendi. Baskın sırasında polisi gören şahısların kahvehaneden nasıl kaçtıkları kameralar tarafından saniye saniye görüntülendi. 330 kişiye 844 bin 765 TL idari para cezası uygulandı.

Adana İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı Ahlak Büro Amirliği ekipleri, geçtiğimiz ay kumar oynatan 44 işyerine şok baskınlar düzenlendi. Seyhan İlçesi Dağlıoğlu Mahallesi'nde bir kahvehaneye düzenlenen operasyonda kumar oynayan şahısların polisi görünce nasıl kaçtıkları saniye saniye kameralara yansıdı.

Yapılan şok baskınlarda 44 işyerine adli işlem yapılırken, 330 şahısa da kumar oynamak ve Kovid-19 tedbirlerine aykırı hakaret etmekten 844 bin 765 TL idari para cezası yazıldı. Ayrıca operasyonlarda 24 bin 650 bin TL, 3 adet ruhsat tabanca elegeçirilirken, işyerleri zabıta ekipleri tarafından mühürlendi.

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Polisi gördüler böyle kaçtılar
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