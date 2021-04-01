Polisten kaçtılar, toprağa saplandılar

Niğde eski sanayi bölgesinde polisin dur ihtarına uymayan özel otomobil, hızla kaçmaya başladı. Kaçan otomobilin arkasından çok sayıda polis ekibi takibe geçti. Takip, Selçuk Mahallesi kanal boyunda, daha sonra Devlet Bahçeli Çevre Yolu ve yeni arıtma tesisi yolunda devam etti. Polis takibinden kurtulamayan özel otomobil Düven Tepesi mevkisinde yoldan çıkarak toprağa saplandı.

2 EKİP OTOSUNDA MADDİ HASAR

Otomobilde bulunan V.G. ve N.V. adlı 2 kişi hafif yaralanırken, kaçan otomobili takip eden 2 ekip otosunda da maddi hasar oluştu. Tedbir amaçlı Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan şüpheliler, hastanedeki işlemlerin ardından gözaltına alındı. Sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal eden, alkollü ve ehliyetsiz araç kullanan şüpheliler hakkında işlem başlattı.