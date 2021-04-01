Prof. Taşçıoğlu öğrencileri ve meslektaşları tarafından anıldı

Korona virüs salgınında vefat eden ilk hekim olan "Hocaların hocası" Dahiliye Uzmanı Prof. Dr. Cemil Taşcıoğlu, vefatının birinci yıl dönümünde anıldı.



Türkiye'de korona virüs vakalarının ilk olarak görüldüğü günlerde görevine dört elle sarılan "Hocaların Hocası" Prof.Dr. Cemil Taşcıoğlu, 16 Mart tarihinde ateş ve öksürük şikayetleri ile görev yaptığı hastanede tedavi altına alındı. Taşcıoğlu, 1 Nisan 2020'de tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak görev yaptığı hastanede hayatını kaybetti. Korona virüs nedeniyle hayatını kaybeden Taşcıoğlu, vefatının birinci yıl dönümünde tüm sağlık kuruluşlarında anıldı.



Taşçıoğlu'nun görev yaptığı İstanbul Tıp Fakültesi Ana Girişinde düzenlenen anma etkinliğine öğrencileri, sevenleri ve mesai arkadaşları katıldı. Anma töreninde bir dakikalık saygı duruşunda bulunuldu.





"EN ÇOK ÜZÜLENLERDEN BİRİ İSTANBUL TIP FAKÜLTESİ OLDU"



Törende konuşan İstanbul Tıp Fakültesi Dekanı Tufan Tükek, "Geçen sene bu zamanlar maalesef kayıplarımız için anma törenleri yaptık. Bir sene geçti. Bir sene nasıl geçtiğini anlamadık. Dünya olarak, ülke olarak, insanlık olarak çok zor dönemlerden geçiyoruz. Pandemi çok kişiye dokundu. Çok eve dokundu. Çok kişiye kaybettik. Bütün aileler üzüldü. En çok üzülenlerden biri İstanbul Tıp Fakültesi oldu. İstanbul Tıp Fakültesi salgının başından beri en çok kayıp veren ünitelerin başında geliyor. Çok değerli bilim insanlarını, hocalarımızı kaybettik" ifadelerini kullandı.



"CEMİL ABİMİZ BİZİM İÇİN ÇOK DEĞERLİYDİ"



Çok zor günler geçirdiklerini ifade eden İç Hastalıkları Ana Bilim Dalı Başkanı Meliha Nalçacı, "Çok üzüldük. Hasta olduk. Yakınlarımızı kaybettik. Arkadaşlarımızı kaybettik. Cemil abimiz bizim için çok değerliydi. Cemil Hoca başta olmak üzere tüm kaybettiklerimize rahmet diliyorum. Kalanlara güç, kuvvet, sağlık diliyorum" diye konuştu.



"BİZ ONLARIN ANILAR YAŞATMAYA, BU SALGINDA DOĞRU TEMELDE MÜCADELE EDECEĞİZ"



Pandemide 395 sağlık çalışanının hayatını kaybettiğini belirten Türk Tabibleri Birliği Başkanı Şebnem Korur Fincancı, "İlk yitirdiğimiz sağlık çalışanı bir eczacı meslektaşımızdı. 17 Mart'tı. Türk Tabibleri Birliği olarak ilk yitirdiğimiz hekim meslektaşımız Prof.Dr. Cemil Taşçıoğlu olunca büyük kongre kararıyla 1 Nisan'ı anma günü olarak kabul ettik. Bugün ardı ardına belediyelerden, Türkiye'nin dört bir yanında yitirdiğimiz sağlık çalışanlarının isimleri anlıyor. Onların anısı önünde saygı ve minnetle eğiliyoruz. Bu mücadelede çok önemli katkılar sundular. Biz onların anılar yaşatmaya, bu salgında doğru temelde mücadele edeceğiz. Tüm yitirdiğimiz meslektaşlarımız için buna söz veriyoruz" şeklinde konuştu.