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Giriş Tarihi: 1.4.2021 14:15

Rehine operasyonunda 4 tutuklama

Hüseyin KAÇAR Hüseyin KAÇAR
Rehine operasyonunda 4 tutuklama

’da rehine operasyonunda gözaltına alınan 4 kişi emniyetteki ifade işlemlerinin ardından çıkarıldıkları mahkeme tarafından tutuklandılar.

Geçtiğimiz hafta Yenişehir ilçesi Üçkuyular Mahallesi'ndeki Memur Sen TOKİ konutlarında, Ceren A. sevgilisi Cihan Ö, Mesut D. ve İlhan Ö. genç kadının eski sevgilisi Fırat G. tarafından silahla rehin alındı.

Bu sırada evde bulunanlar ile Fırat G. arasında yaşanan silahlı arbedede, 3 kişi yaralandı. Silah seslerinin üzerine bölgeye gelen Polis Özel Harekat Timleri eve operasyon gerçekleştirdi. Kapıyı kırarak içeri giren polisler, rehineleri kurtarırken, yaralanan Fırat G. ile İlhan Ö. ve Cihan Ö. ambulanslarla Gazi Yaşargil Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Hastanedeki tedavileri tamamlanan Fırat G., İlhan Ö. ve Cihan Ö. ile Mesut D. Cumhuriyet Savcılığı'nın talimatı üzerine emniyette ifadeleri alındıktan sonra sevk edildikleri mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine konuldu.

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Rehine operasyonunda 4 tutuklama
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