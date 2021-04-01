Restoranlar ve Kafeler açık mı, kapandı mı, ne zaman kapanacak? Ramazan'da kafeler kapalı mı?

Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı ardından binlerce kişi "Kafeler kapandı mı, ne zaman kapanacak?" sorularına yanıt aramaya başladı. Başkan Erdoğan açıklamasında yeni kısıtlama kararlarını duyurmuştu. Bu kararlardan biri de Ramazan ayında restoran ve kafelerin gel al ve paket servis uygulamasına geçmesi olmuştu. Restoranlar ve Kafeler açık mı, kapandı mı, ne zaman kapanacak? Sorusu İçişleri Bakanlığı tarafından yayınlanan genelge ile yanıt bulmuş oldu.

KAFELER KAPANDI MI, NE ZAMAN KAPANACAK?

Güncel koronavirüs risk tablosu göz önüne alınarak kritik tablonun önüne geçmek için ülke genelinde yeni kararlar alındı. Kısıtlamalarla ilgili detayları kamuoyu ile paylaşan Cumhurbaşkanı Erdoğan yaptığı açıklamada kafe, restoran ve lokanta tarzı işletmelerin ramazan ayı boyunca paket servis ve gel-al hizmeti vereceğini duyurdu.