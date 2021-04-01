Sadece tadilat yapılacak deyip yeşil alanı yok ettiler

AK Partililerin bu taleplerine "sadece süresi biten şeyin yılını tekrardan uzatmak için yetkiyi alıyoruz" diyen Başkan Çalık'ın söylediklerinin doğru olmadığı anlaşıldı. Bölgede ağaçların zarar gördüğü ve iki kattan oluşan betonarme yapı yapılarak yeşil alanın yok edildiği ortaya çıktı.Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık, Kasım ayı meclisinde Büyükşehir Mahallesi Başak Sokak ile Derya Sokak arasında kalan çay bahçesinin düzenleme yapılarak 10 yıl süreyle kiraya verilmesi yönünde meclisten yetki istedi. Mecliste bulunan AK Partili üyeler yeşil alan hassasiyeti üzerinde durarak herhangi bir büyütme, yeşil alana taşma söz konusu olacak mı diye sordu.Belediye Başkanı Çalık, "biz sadece süresi biten şeyin yılını tekrardan uzatmak için yetki alıyoruz" dedi. Ancak durumun böyle olmadığı ağaçların zarar gördüğü ve iki kattan oluşan betonarme yapı yapılarak yeşil alanın yok edildiği ortaya çıktı.