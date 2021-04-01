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Giriş Tarihi: 1.4.2021 09:14

Sadece tadilat yapılacak deyip yeşil alanı yok ettiler

Şerif Can Şerif Can
Sadece tadilat yapılacak deyip yeşil alanı yok ettiler

Belediye Başkanı Kasım ayı meclisinde ilçede bulunan bir çay bahçesinin tadilatının yapılması ve işletilmesi için meclisten yetki istedi. AK Partili meclis üyeleri, söz konusu alanda yeşil bölgelerin zarar görmemesi durumunda kararı onaylayacaklarını ifade etti.

AK Partililerin bu taleplerine "sadece süresi biten şeyin yılını tekrardan uzatmak için yetkiyi alıyoruz" diyen Başkan Çalık'ın söylediklerinin doğru olmadığı anlaşıldı. Bölgede ağaçların zarar gördüğü ve iki kattan oluşan betonarme yapı yapılarak yeşil alanın yok edildiği ortaya çıktı.



Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık, Kasım ayı meclisinde Büyükşehir Mahallesi Başak Sokak ile Derya Sokak arasında kalan çay bahçesinin düzenleme yapılarak 10 yıl süreyle kiraya verilmesi yönünde meclisten yetki istedi. Mecliste bulunan AK Partili üyeler yeşil alan hassasiyeti üzerinde durarak herhangi bir büyütme, yeşil alana taşma söz konusu olacak mı diye sordu.



Belediye Başkanı Çalık, "biz sadece süresi biten şeyin yılını tekrardan uzatmak için yetki alıyoruz" dedi. Ancak durumun böyle olmadığı ağaçların zarar gördüğü ve iki kattan oluşan betonarme yapı yapılarak yeşil alanın yok edildiği ortaya çıktı.
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Sadece tadilat yapılacak deyip yeşil alanı yok ettiler
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